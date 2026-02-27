ЦРТС проверил работу нижегородских перевозчиков: найдено более 60 нарушений

Фото:
Центр развития транспортных систем региона сообщил о результатах проведенной проверки пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде.
Так, 26 февраля сотрудники ЦРТС проверили семь автобусов маршрута №81, обслуживаемых ООО "Мещеряков и Компания". По итогу было выявлено 50 нарушений, среди которых: поломка стационарного валидатора, отсутствие видеорегистраторов, заднего указателя маршрута, аварийного молота, надписей и наклеек в салоне, загрязнение кузова и салона, износ обивки сидений, трещины на лобовом стекле, нехватка информации о водителе, присутствие несанкционированной рекламы.
Также были проверены восемь автобусов маршрута №83, обслуживаемых ООО "Столица-Авто". Здесь зафиксировали различных 13 нарушений: отсутствие боковых и задних светодиодных указателей маршрута, грязь на борту, отсутствие информации о водителе, мусор в салоне.
Транспортным компаниям направлены претензии с требованием оплатить штрафы.
Ранее сообщалось, что в нижегородских автобусах обнаружили неисправные терминалы оплаты проезда. В ноябре 2025 года стало известно, что порядка 70 нарушений нашли у нижегородских перевозчиков.
