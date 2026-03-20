Нижегородская канатная дорога заработает после ремонта 21 марта Общество

Движение канатной дороги Нижний Новгород – Бор возобновится с 21 марта, сообщил перевозчик.

Изначально планировалось, что ремонт продлится до 22 марта включительно, однако их удалось завершить раньше срока благодаря слаженной работе специалистов и оптимизации производственных процессов.

В ходе работ была проведена плановая замена подшипникового узла возвратного шкива на станции "Нижегородская". Это позволит обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию оборудования, продлить срок его службы и сохранить высокий уровень безопасности пассажирских перевозок.

Гендиректор ООО "Урбантех Сервис" Алексей Чудаев отметил, что канатная дорога остается важным и востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона. По его словам, специалисты сделали все возможное, чтобы завершить ремонт досрочно и как можно быстрее восстановить движение.

С 21 марта канатная дорога будет работать по привычному зимнему графику:

* с понедельника по четверг — с 6:45 до 21:00;

* в пятницу и субботу — с 6:45 до 22:00;

* в воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:00.

Перерыв на регламентные работы установлен по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.