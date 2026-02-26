Нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта Общество

Фото: Кира Мишина

Движение пассажирской канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, приостановят с 14 по 22 марта. Об этом сообщил перевозчик.

Приостановка работы связана с проведением плановой замены подшипникового узла на станции "Нижегородская". Это необходимая мера для обеспечения надежности, долговечности и безопасной эксплуатации оборудования.

Абонементы обычных пассажиров будут автоматически продлены на девять дней. Льготные проездные останутся активными без дополнительного продления.

В период отключения канатной дороги нижегородцам рекомендуют воспользоваться альтернативными транспортными маршрутами: пригородными автобусами и электропоездами. График движения опубликован на официальных сайтах перевозчиков https://asip.cds-nnov.ru/wap/routes и https://vvppk.ru/.

Дополнительную информацию можно получить по телефону информационной службы 8 (831) 411-10-09, на официальном веб-сайте nnkd.ru или в Telegram-боте @NCD_Information_bot.

Ранее сообщалось, что после модернизации канатка перевезла более 2 млн пассажиров. Также в компании-перевозчике разъяснили ситуацию с подогревом сидений у нижегородской канатки.