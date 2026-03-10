Нижегородскую канатку останавливали из-за забытой в кабине сумки

Фото:
Работу канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, сегодня приостанавливали после обнаружения постороннего предмета в одной из кабин.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе АО "Нижегородские канатные дороги", причиной остановки стала сумка, оставленная под пассажирским сиденьем. После выхода людей из кабины дежурный обратился к пассажирам, однако за вещью никто не вернулся.
В связи с этим движение канатной дороги было прекращено, а посадка пассажиров временно приостановлена. На станцию вызвали сотрудников полиции и кинологов для проверки находки.
Специалисты обследовали предмет и установили, что он не представляет опасности. После завершения проверки канатная дорога возобновила работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта.
