Общество

Нижегородскую канатку останавливали из-за забытой в кабине сумки

10 марта 2026 17:20 Общество
Нижегородскую канатку останавливали из-за забытой в кабине сумки

Фото: Александр Воложанин

Работу канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, сегодня приостанавливали после обнаружения постороннего предмета в одной из кабин.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе АО "Нижегородские канатные дороги", причиной остановки стала сумка, оставленная под пассажирским сиденьем. После выхода людей из кабины дежурный обратился к пассажирам, однако за вещью никто не вернулся.

В связи с этим движение канатной дороги было прекращено, а посадка пассажиров временно приостановлена. На станцию вызвали сотрудников полиции и кинологов для проверки находки.

Специалисты обследовали предмет и установили, что он не представляет опасности. После завершения проверки канатная дорога возобновила работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатка не будет работать с 14 по 22 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

