Более 150 вещей забыли нижегородцы в кабинках канатной дороги

Сотрудники нижегородской канатной дороги рассказали, сколько забытых вещей накопилось в бюро находок. За 2025 год и первые два месяца 2026-го пассажиры оставили в кабинках больше 150 предметов. Примерно половина из них до сих пор не забрана владельцами, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".
Чаще всего забывают транспортные и банковские карты, студенческие билеты, зонты, кепки, перчатки и варежки.
Но встречаются и более необычные находки. Среди них — рецензия на курсовую работу, сумка с детскими книгами, наушники, сувениры и одежда.
Все найденные вещи хранятся на станциях канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору. Их возвращают владельцам после обращения. Чтобы забрать пропажу, нужно позвонить в офис АО "Нижегородская канатная дорога", назвать дату поездки и описать утерянную вещь.
