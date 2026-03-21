Оба водителя погибли в лобовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Смертельная авария произошла 21 марта в Дальнеконстантиновском районе. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, около 13:40 на 42-м километре автодороги "Кстово-Дальнее Константиново" автомобиль "Шевроле Нива" под управлением 54-летнего мужчины выехал на встречную полосу.
Там произошло столкновение с автомобилем "Сузуки Гранд Витара", за рулем которого находился 61-летний водитель.
Оба автомобилиста получили травмы, от которых скончались. 55-летняя пассажирка "Сузуки" была госпитализирована.
В региональном управлении полиции призвали нижегородцев строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не допускать подобных трагедий на дороге.
Ранее сообщалось, что число ДТП на федеральных трассах Нижегородской области снизилось на 22%.
