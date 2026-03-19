Последние новости рубрики Происшествия
19 марта 2026 19:30
Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода
19 марта 2026 17:38
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%
19 марта 2026 15:25
ФСБ задержала экстремистов-вербовщиков в Нижегородской области
19 марта 2026 10:57
Очередной пожар произошел на Ильинской улице: что известно
19 марта 2026 10:51
Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра Тужилина
18 марта 2026 16:29
Бастрыкин потребовал отчет по делу о разрушающемся доме в Юганце
18 марта 2026 15:49
Знакомство в сети обернулось для нижегородской студентки потерей 2,5 млн
18 марта 2026 14:49
Нижегородских подростков осудили на 6 лет за теракт по заданию из Telegram
18 марта 2026 12:11
350 мигрантов-нарушителей выявили в Нижегородской области за пять дней
18 марта 2026 11:30
Озвучены подробности жуткого ДТП с работниками администрации Первомайска
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%

19 марта 2026 17:38 Происшествия
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%

Число ДТП на федеральных трассах М-7 "Волга", Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области сократилось на 22% по итогам прошлого года. Число пострадавших уменьшилось на 15,8%, погибших — на 16,5%. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Наиболее заметное снижение зафиксировано на трассе Р-158 (на 31,5%). На Р-177 "Поветлужье" аварий стало меньше на 20,6%, на М-7 "Волга" — на 16%.

Основными причинами ДТП остаются встречные и попутные столкновения, в том числе из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу и несоблюдения дистанции, а также наезды на препятствия и стоящие автомобили.

Одновременно сократилось число очагов аварийности: с 15-ти в 2024 году до восьми в 2025-м. Большинство из них расположены на трассе М-7. Для всех участков разработаны меры по повышению безопасности.

Как отмечают в Упрдор Москва — Нижний Новгород, положительная динамика связана с ремонтом дорог и развитием инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами.

Также напомним, что на дорогах региона планируется нанести более 7 000 км разметки.

Новости по теме
16 марта 2026 18:00
Более 1300 дорог закроют на месяц для фур в Нижегородской области
13 марта 2026 16:16
Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта
04 марта 2026 09:38
Движение по трассе Р-158 в Нижегородской области ограничат на полгода
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
