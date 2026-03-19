Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%

Число ДТП на федеральных трассах М-7 "Волга", Р-158 Нижний Новгород — Саратов и Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области сократилось на 22% по итогам прошлого года. Число пострадавших уменьшилось на 15,8%, погибших — на 16,5%. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".
Наиболее заметное снижение зафиксировано на трассе Р-158 (на 31,5%). На Р-177 "Поветлужье" аварий стало меньше на 20,6%, на М-7 "Волга" — на 16%.
Основными причинами ДТП остаются встречные и попутные столкновения, в том числе из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу и несоблюдения дистанции, а также наезды на препятствия и стоящие автомобили.
Одновременно сократилось число очагов аварийности: с 15-ти в 2024 году до восьми в 2025-м. Большинство из них расположены на трассе М-7. Для всех участков разработаны меры по повышению безопасности.
Как отмечают в Упрдор Москва — Нижний Новгород, положительная динамика связана с ремонтом дорог и развитием инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами.
Также напомним, что на дорогах региона планируется нанести более 7 000 км разметки.
