Автобус наехал на женщину на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде вечером 13 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась возле дома № 25 на улице Краснодонцев.
По информации региональной Госавтоинспекции, за рулем автобуса № 31 находился 53-летний водитель. При выполнении поворота направо он наехал на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавшую доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+