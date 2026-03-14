Автобус наехал на женщину на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вечером 13 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась возле дома № 25 на улице Краснодонцев.

По информации региональной Госавтоинспекции, за рулем автобуса № 31 находился 53-летний водитель. При выполнении поворота направо он наехал на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда.