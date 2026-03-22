Проект корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде отправят на экспертизу в марте Общество

Доработанную проектно-сметную документацию по новому корпусу школы №118 в Нижнем Новгороде планируют повторно отправить на государственную экспертизу до конца марта. Об этом на заседании думской комиссии по градостроительству и архитектуре сообщила директор департамента строительства Татьяна Гераськина.

Новый корпус планируется возвести рядом со старым зданием школы №118 на Народной улице (Московский район). Предполагается, что он будет рассчитан на 990 учеников средних и старших классов. Также в планах построить двухэтажный спорткомплекс, рассчитанный на 96 посещений в смену.

По данным регионального минобра, возведение корпуса переменной этажности (3-4 этажа) планируется осуществлять за счет федерального, областного и городского бюджетов в рамках программы "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Предварительные сроки строительства — 2028-2030 годы. Стоимость работ будет определена по итогам прохождения госэкспертизы.

На заседании профильной думской комиссии присутствовал депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов, который возглавляет комитет ЗСНО по градостроительному развитию. Он подчеркнул, что госэкспертиза уже несколько раз отклоняла проект нового корпуса образовательного учреждения с углубленным изучением отдельных предметов.

Парламентарий призвал максимально ускорить прохождение экспертизы. По его словам, руководство области обсуждает с федералами возможность сдвинуть сроки выделения денежных средств на строительство корпуса с 2028 года на 2027-й.

"Можно, к примеру, начать строительство в 2026 году за счет областных средств, а в 2027-м получить деньги из федерального бюджета. Потому что если начнем строительство в 2028 году, то будем вынуждены корректировать сметную документацию, поскольку целый год она будет просто лежать", - пояснил Суханов.

Напомним, в апреле 2025 года региональный минград утвердил изменения в документацию по планировке территории на улице Народной из-за строительства школы. Однако в сентябре ее проект получил отрицательное заключение госэкспертизы. Спустя год проект снова не прошел экспертизу.