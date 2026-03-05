Госэкспертиза повторно отклонила проект корпуса нижегородской школы №118 Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства нового корпуса школы №118 в Московском районе снова не прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация появилась в ЕГРЗ.

Заказчиком работ по возведению корпуса на улице Народной, 35 выступает МКУ "ГлавУКС". Проектную документацию подготовило ООО "Гражданпроект" из Пензы.

Напомним, в апреле 2025 года региональный минград утвердил изменения в документацию по планировке территории на улице Народной из-за строительства школы. Однако в сентябре ее проект получил отрицательное заключение госэкспертизы.

В феврале стало известно, что проект строительства получил одобрение на финансирование. Новый пятиэтажный корпус рассчитан на 990 учеников. Его планируется разместить рядом с действующим зданием школы. Кроме того, на месте существующей парковки запланировано возведение трехэтажного спортивного центра площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

