Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 19:00 Общество
Госэкспертиза повторно отклонила проект корпуса нижегородской школы №118

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства нового корпуса школы №118 в Московском районе снова не прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация появилась в ЕГРЗ. 

Заказчиком работ по возведению корпуса на улице Народной, 35 выступает МКУ "ГлавУКС". Проектную документацию подготовило ООО "Гражданпроект" из Пензы. 

Напомним, в апреле 2025 года региональный минград утвердил изменения в документацию по планировке территории на улице Народной из-за строительства школы. Однако в сентябре ее проект получил отрицательное заключение госэкспертизы.

В феврале стало известно, что проект строительства получил одобрение на финансирование. Новый пятиэтажный корпус рассчитан на 990 учеников. Его планируется разместить рядом с действующим зданием школы. Кроме того, на месте существующей парковки запланировано возведение трехэтажного спортивного центра площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз.

Ранее сообщалось, что конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз.

