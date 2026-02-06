Одобрено финансирование нового корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде Общество

Проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Московском районе Нижнего Новгорода получил одобрение на финансирование. Как в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов, проектно-сметная документация практически готова.

По его словам, все ключевые договорённости по проекту достигнуты, и теперь крайне важно как можно скорее приступить к строительным работам.

Напомним, новый корпус, рассчитанный на 990 учеников, разместится рядом с действующим зданием школы на улице Народной.

Проект предполагает реализацию в два этапа. На первом — расчистка территории, снос устаревших построек и подключение инженерных сетей. Далее планируется возведение самого пятиэтажного здания и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, на месте существующей парковки предусмотрено строительство трехэтажного спортивного центра площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Второй этап включает развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также дополнительные работы по благоустройству.

Согласно планам, учебный корпус должен быть полностью готов к 2029 году, а спортивный центр — к 2030.

В апреле 2025 года региональный минград утвердил изменения в документацию по планировке территории на улице Народной. Однако в сентябре проект получил отрицательное заключение госэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в Чкаловске и Лыскове объявлены тендеры на строительство новых школ.