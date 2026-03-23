Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
23 марта 2026 18:14 Экономика
Таксисты просят не вводить единый цвет такси в Нижегородской области

Общественный совет по развитию такси направил нижегородскому губернатору обращение с просьбой не поддерживать инициативу о введении обязательного цвета автомобилей такси. По мнению представителей отрасли, мера может привести к уходу перевозчиков с легального рынка, росту тарифов и увеличению числа нелегальных водителей.

В Совете отмечают, что требование к цвету — это право региона, а не обязанность. При этом рынок уже испытывает нагрузку из‑за требований к локализации автомобилей и роста цен на машины, обслуживание, топливо и страхование. Дополнительные расходы на перекраску или оклейку только усугубят ситуацию.

По оценкам участников рынка, оклейка стоит от 95 тысяч рублей, перекраска — до 285 тысяч. Эти затраты лягут на перевозчиков и в итоге отразятся на пассажирах.

В регионе зарегистрировано 6878 перевозчиков, из них 5905 — самозанятые. В реестре более 25 тысяч автомобилей, значительная часть — личные машины. Для многих водителей такси является основным источником дохода, и вложения в сотни тысяч рублей для них недоступны.

Также в Совете добавили, что локализованные автомобили нужного цвета не выпускаются, а около 75% машин юрлиц и ИП находятся в лизинге с запретом на смену цвета. По мнению организации, цвет не влияет на безопасность: такси уже обязаны иметь фонарь и "шашечный пояс", а большинство пассажиров не считают цвет важным критерием.

Организация призвала отказаться от принятия законопроекта.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в министерство транспорта и автодорог региона. Там сказали, что единый цвет облегчит идентификацию такси для пассажиров и контролирующих органов.

По оценке ведомства, мера не приведет к массовому уходу перевозчиков или росту цен, а действующего числа легальных автомобилей достаточно для транспортной доступности. Единая цветовая схема, считают в минтрансе, снизит риск использования услуг нелегальных перевозчиков и упростит проверку разрешений.

Официальный ответ на обращение направят в течение 30 дней. Также планируется совещание с заинтересованными сторонами.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области такси может подорожать на 30% в 2026-2027 годах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минтранс Такси
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных