Таксисты просят не вводить единый цвет такси в Нижегородской области

Общественный совет по развитию такси направил нижегородскому губернатору обращение с просьбой не поддерживать инициативу о введении обязательного цвета автомобилей такси. По мнению представителей отрасли, мера может привести к уходу перевозчиков с легального рынка, росту тарифов и увеличению числа нелегальных водителей.

В Совете отмечают, что требование к цвету — это право региона, а не обязанность. При этом рынок уже испытывает нагрузку из‑за требований к локализации автомобилей и роста цен на машины, обслуживание, топливо и страхование. Дополнительные расходы на перекраску или оклейку только усугубят ситуацию.

По оценкам участников рынка, оклейка стоит от 95 тысяч рублей, перекраска — до 285 тысяч. Эти затраты лягут на перевозчиков и в итоге отразятся на пассажирах.

В регионе зарегистрировано 6878 перевозчиков, из них 5905 — самозанятые. В реестре более 25 тысяч автомобилей, значительная часть — личные машины. Для многих водителей такси является основным источником дохода, и вложения в сотни тысяч рублей для них недоступны.

Также в Совете добавили, что локализованные автомобили нужного цвета не выпускаются, а около 75% машин юрлиц и ИП находятся в лизинге с запретом на смену цвета. По мнению организации, цвет не влияет на безопасность: такси уже обязаны иметь фонарь и "шашечный пояс", а большинство пассажиров не считают цвет важным критерием.

Организация призвала отказаться от принятия законопроекта.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в министерство транспорта и автодорог региона. Там сказали, что единый цвет облегчит идентификацию такси для пассажиров и контролирующих органов.

По оценке ведомства, мера не приведет к массовому уходу перевозчиков или росту цен, а действующего числа легальных автомобилей достаточно для транспортной доступности. Единая цветовая схема, считают в минтрансе, снизит риск использования услуг нелегальных перевозчиков и упростит проверку разрешений.

Официальный ответ на обращение направят в течение 30 дней. Также планируется совещание с заинтересованными сторонами.

