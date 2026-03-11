Требования к цвету такси установят в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Минтранс Нижегородской области опубликовал проект изменений в региональный закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ предусматривает введение обязательных требований к цветовой гамме кузова автомобилей такси.

Отмечается, что необходимость поправок связана с тем, что сейчас требования к цвету такси на региональном уровне не установлены, однако прописаны в федеральном законодательстве. В министерстве отмечают, что единая цветовая гамма позволит легче отличать официальные такси в общем транспортном потоке.

Законопроект предлагает закрепить, что кузов такси должен быть окрашен в оранжевый цвет — аналогичный тому, который используется для автобусов. Исключение сделают для автомобилей категории "бизнес": для них предусмотрен черный цвет.

При этом новые требования не затронут автомобили, уже получившие разрешение на перевозки. Документ выдается на пять лет. Однако после его окончания владельцам придется привести цвет машины в соответствие с новыми нормами.

Сейчас в региональном реестре числятся 21 616 легковых такси.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России разрешено использовать в такси только локализованные машины.