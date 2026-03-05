Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей Общество

Фото: Александр Воложанин

Минпромторг России обновил перечень автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Документ опубликован на сайте министерства.

Обновленный список учитывает действующие критерии и может дополняться по мере появления новых моделей, выпускаемых в рамках специальных инвестиционных контрактов с обязательствами по углублению локализации.

Сейчас под критерии подпадают 22 модели:

LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;

Sollers: SP7 и SF1;

Evolute: I-JOY, I-SKY, I-SPACE;

Voyah: Free, Dream, Passion;

Москвич: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

UMO: модель 5.

Перечень планируют расширять и дальше. Сейчас завершается подготовка нормативной базы для включения в него моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Соответствующий документ уже внесён в Правительство.

Добавить эти автомобили в реестр можно будет после выхода правительственного решения и очередного обновления списка.

При этом требования закона касаются только тех машин, которые будут включаться в региональные реестры легкового такси после его вступления в силу. Автомобили, начавшие работать в такси раньше, под новые правила не подпадают.

Ранее сообщалось, что новая модель автомобиля Volga, производство которой планируется в Нижнем Новгороде, будет соответствовать обязательным требованиям по локализации такси.