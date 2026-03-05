Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей

Фото:
Минпромторг России обновил перечень автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Документ опубликован на сайте министерства.
Обновленный список учитывает действующие критерии и может дополняться по мере появления новых моделей, выпускаемых в рамках специальных инвестиционных контрактов с обязательствами по углублению локализации.
Сейчас под критерии подпадают 22 модели:
Перечень планируют расширять и дальше. Сейчас завершается подготовка нормативной базы для включения в него моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Соответствующий документ уже внесён в Правительство.
Добавить эти автомобили в реестр можно будет после выхода правительственного решения и очередного обновления списка.
При этом требования закона касаются только тех машин, которые будут включаться в региональные реестры легкового такси после его вступления в силу. Автомобили, начавшие работать в такси раньше, под новые правила не подпадают.
Ранее сообщалось, что новая модель автомобиля Volga, производство которой планируется в Нижнем Новгороде, будет соответствовать обязательным требованиям по локализации такси.
