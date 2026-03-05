Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 14:15
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей
05 марта 2026 13:40
Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз
05 марта 2026 13:23
Профсоюз выплатит компенсации медикам Богородской ЦРБ после ДТП
05 марта 2026 13:13
Нижегородский астроном развенчал мифы о смерти в открытом космосе
05 марта 2026 13:00
"Нижэкология-НН" отправила гуманитарный груз в зону СВО
05 марта 2026 12:57
НКО получат 70 млн рублей на проекты для молодежи в 2026 году
05 марта 2026 12:47
Средства из федерального бюджета требуются для строительства обхода Балахны
05 марта 2026 12:00
"Ростелеком" и минздрав Нижегородской области открыли доступ к телемедицине в мессенджере MAX
05 марта 2026 11:43
Эксклюзив
Фонтаны в Нижнем Новгороде запустят 1 мая
05 марта 2026 11:35
Психотерапевт рассказала, почему женщины острее реагируют на сезонную депрессию
Общество

Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей

05 марта 2026 14:15 Общество
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей

Фото: Александр Воложанин

Минпромторг России обновил перечень автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Документ опубликован на сайте министерства.

Обновленный список учитывает действующие критерии и может дополняться по мере появления новых моделей, выпускаемых в рамках специальных инвестиционных контрактов с обязательствами по углублению локализации.

Сейчас под критерии подпадают 22 модели:

  • LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;  
  • Sollers: SP7 и SF1;  
  • Evolute: I-JOY, I-SKY, I-SPACE;  
  • Voyah: Free, Dream, Passion;  
  • Москвич: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;  
  • UMO: модель 5.

Перечень планируют расширять и дальше. Сейчас завершается подготовка нормативной базы для включения в него моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Соответствующий документ уже внесён в Правительство.

Добавить эти автомобили в реестр можно будет после выхода правительственного решения и очередного обновления списка.

При этом требования закона касаются только тех машин, которые будут включаться в региональные реестры легкового такси после его вступления в силу. Автомобили, начавшие работать в такси раньше, под новые правила не подпадают.

Ранее сообщалось, что новая модель автомобиля Volga, производство которой планируется в Нижнем Новгороде, будет соответствовать обязательным требованиям по локализации такси.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Минпромторг Такси
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2026 18:50
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
22 января 2026 12:37
Новые правила обучения введут в нижегородских автошколах
01 декабря 2025 09:38
Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных