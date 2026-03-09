Стоимость такси может увеличиться на 30% в Нижегородской области за два года Экономика

В Нижегородской области в ближайшие два года возможно заметное подорожание поездок на такси. Ожидается, что в 2026–2027 годах тарифы могут вырасти до 30%. Об этом изданию "Живем в Нижнем" рассказали в пресс-службе Общественного совета по развитию такси и в агрегаторе "Максим".

Повышение связывают с действием закона о локализации автомобилей. С 1 марта в России разрешено использовать в такси только локализованные машины.

При этом автомобили, которые были внесены в реестр до вступления закона в силу, продолжают работать. Однако со временем перевозчикам придется обновлять автопарк, что повлияет на себестоимость услуг и, как следствие, на тарифы.

"С учетом стоимости автомобилей, расходов на обслуживание, лизинг и простои при переходе на новые машины, мы оцениваем потенциальный рост тарифов на 20–30% в течение 2026–2027 годов", — сообщили в компании "Максим".

Руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева отметила, что перевозчики пока не спешат активно закупать локализованный транспорт. По ее словам, на это влияют увеличение издержек, а также высокие ставки по кредитам и лизингу.

"Нет сомнений, что в долгосрочной перспективе требование по обновлению автопарка будет отражаться на стоимости поездок, — подчеркнула Екатерина Киселева. — Обновление автомобилей — это существенные расходы, и перевозчики будут учитывать их в экономике бизнеса".

Ранее сообщалось, что новая модель автомобиля нижегородского производства Volga будет соответствовать обязательным требованиям по локализации такси.