Почти на 3% подорожал бензин в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области в феврале снова подорожало автомобильное топливо.
Согласно данным Нижегородстата, в целом бензин за месяц прибавил 1,05%. По сравнению с декабрем 2025 года рост составил 2,84%.
Сильнее всего за февраль изменился ценник на АИ-98 и выше. Литр такого топлива теперь обходится в среднем в 91,18 рубля. За месяц он подорожал на 1,24%, а с начала года — на 3,46%.
Бензин марки АИ-92 также вырос в цене. В феврале его средняя стоимость составила 62,24 рубля за литр. Это на 1,07% больше, чем месяцем ранее, и на 2,84% выше уровня декабря.
АИ-95 стоит в среднем 67,27 рубля за литр. За месяц цена увеличилась на 1,02%, а по сравнению с концом 2025 года — на 2,8%.
Дизельное топливо подорожало менее заметно. В феврале его средняя цена достигла 74,18 рубля за литр. Рост за месяц составил 0,47%, с декабря — 2,44%.
Напомним, в конце февраля в Нижегородской области и еще нескольких регионах на фоне непогоды фиксировался дефицит топлива.
