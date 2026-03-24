Ветераны СВО подали более 800 заявок на участие в "Абилимпиксе" Общество

По всей стране проходят региональные этапы чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Среди участников – ветераны специальной военной операции, которые могут проявить себя в любой компетенции в категории "специалисты". От героев поступило более 800 заявок по 238 компетенциям.

"Чемпионат дает нашим защитникам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты. Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. "Абилимпикс" – это ориентир и источник вдохновения для ветеранов", – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Региональные чемпионаты проходят во всех субъектах страны. Для участников представлено 138 региональных компетенций и 50 основных, в которых они соревнуются в рамках отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс". В каждом регионе организована наставническая поддержка, позволяющая качественно подготовиться и раскрыть потенциал.

"Абилимпикс" – это мощный механизм поддержки людей с ограничениями по здоровью, который открывает для них новые профессиональные горизонты. В движение вовлечены более трех тысяч партнеров-работодателей. И результат говорит сам за себя: 93% участников чемпионатов "Абилимпикс" трудоустраиваются. Соревнования дают возможность получить новые знания, раскрыть потенциал под руководством опытных наставников и обрести уверенность в своих силах. Институт развития профессионального образования накопил богатый опыт в проведении чемпионатов по профессиональному мастерству, и для нас особая честь и ответственность – применить его для поддержки ветеранов специальной военной операции", – подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Также в июне в Казани состоится чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью. Герои будут соревноваться в 21 основной компетенции: "Инструктор по адаптивной физической культуре", "Слесарь санитарно-технических систем", "Инструктор по оказанию первой помощи", "Специалист по наземным робототехническим комплексам", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Малярное дело", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Поварское дело" и других.

"Участие в "Абилимпиксе" стало хорошей возможностью проявить себя. Я получил ценный опыт и понял, куда двигаться дальше. Приобрел личные и профессиональные знакомства. Заняв второе место в компетенции "Туризм", почувствовал уверенность в своих силах. Планирую продолжать активное участие в конкурсах и мероприятиях подобного уровня, развивать навыки и углубляться в изучение новых направлений. Благодарю фонд "Защитники Отечества" за приглашение, помощь и поддержку", – сказал участник СВО из Санкт-Петербурга Дементий Лебедев.

Впервые чемпионат профессионального мастерства для участников СВО прошел в Казани с 25 по 29 июля 2025 года и объединил более 400 человек. Лауреаты продемонстрировали навыки в финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.