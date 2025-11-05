Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"

Фото: минобрнауки Нижегородской области

Ученик школы №95 Нижнего Новгорода Николай Кунц стал абсолютным победителем национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Оператор БПЛА». Финал главного соревнования профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья состоялся в Москве с 31 октября по 2 ноября.

Нижегородскую область на состязаниях представили сразу три юноши, в том числе студент Нижегородского губернского колледжа Георгий Бухарин по компетенции «Веб-дизайн» и студент Института пищевых технологий и дизайна Максим Кошечкин по компетенции «Поварское дело». Все они смогли углубить свои знания и получить бесценный профессиональный опыт.

Как отметили в областном министерстве образования и науки, в финале чемпионата Николаю Кунцу предстояло пройти несколько сложных испытаний на знание авиационной техники, оборудования и системы беспилотных воздушных судов, а также совершить практические вылеты БПЛА по заданной траектории. Жюри оценивало как скорость выполнения задания, так и качество полета.

«О чемпионате я узнал, когда начал увлекаться робототехникой, и с тех пор меня зацепило желание принять участие в нем. Я успешно преодолел отборочные соревнования и вышел в финал. Сначала мне было немного страшно, но я всегда верил в одно: если приложить усилия, все получится. Чемпионат «Абилимпикс» вдохновил меня на глубокое изучение БПЛА – теперь я знаю, кем стану во взрослой жизни. Я очень благодарен своему наставнику – преподавателю в специализированном классе гимназии №2 Татьяне Арзуманян!» – сказал Николай Кунц.

С победой в чемпионате школьника поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Поздравляю нашего победителя и других финалистов, вы собственным примером доказываете, что решимость и любовь к своему делу помогают осуществить самые смелые мечты!» – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что специализированный класс гимназии №2, где дополнительно обучается Николай Кунц, был создан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Подобные классы действуют в 17 школах региона и на базе Борского губернского колледжа. Здесь ребята осваивают навыки по управлению и сборке беспилотников. В Нижегородской области работу по профориентации школьников и подготовке квалифицированных специалистов мы выстраиваем системно», – сказал Глеб Никитин.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в регионе уже 10 лет, с каждым годом он становится все популярнее среди нижегородских школьников, студентов и специалистов с особенностями здоровья. Так, в 2025 году к отборочным этапам состязания присоединилось около 400 человек – это рекордное число участников для региона.

Победители чемпионата «Абилимпикс» получили меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов. В следующем году финалисты станут наставниками для тех, кто будет представлять регион в новом сезоне состязания.

Напомним, создание возможностей для получения детьми и молодежью качественного образования – одна из составляющих национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в свою очередь, ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

В Нижегородской области по нацпроекту создан профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

