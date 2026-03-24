Общество

В Петербурге растёт популярность стационарных телефонов

В Петербурге растёт популярность стационарных телефонов

В Санкт-Петербурге на фоне проблем с мобильным интернетом наблюдается рост интереса к традиционным стационарным телефонам, выяснила "КП-Петербург".

"Мы наблюдаем рост спроса на подключение стационарных телефонов из года в год. При этом сервис и так был популярен среди петербуржцев. Теперь домашний телефон можно установить свободно. За последние годы мы модернизировали большую часть наших аналоговых станций и абонентам доступны новые опции, например, определение номера и прочие сервисы, которые ранее были ограниченны", - сообщили изданию в Ростелекоме.

Кроме того, из-за проблем с мобильной связью всё чаще звучат предложения о возвращении таксофонов на улицы городов. В Санкт-Петербурге на официальном уровне пока не рассматривали этот вопрос, но в Ленинградской области телефонные будки всё ещё являются привычным элементом инфраструктуры, особенно в отдалённых сельских районах. Однако современные таксофоны работают на основе мобильной связи и используют сим-карты, что делает их практически неотличимыми от обычных сотовых телефонов.

Несмотря на появление новых технологий, стационарные телефоны по-прежнему ценятся в сельских домах Ленобласти. Но вот выйти в Интернет через телефонный кабель больше не получится: такая услуга провайдерами давно не предоставляется.

Напомним, на улицах Нижнего Новгорода до сих пор работают 12 стационарных таксофонов. C них можно бесплатно звонить на городские и сотовые номера по России и даже принимать входящие вызовы.

