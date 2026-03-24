Два новых отеля на 85 номеров планируют открыть в Нижегородской области

В Нижегородской области хотят построить два новых отеля на 85 номеров. Информация о проектах размещена на инвестиционном портале региона.

Первую гостиницу на 35 гостей планируют открыть в Лукоянове. Она рассчитан на гостей города, которым сегодня не хватает вариантов размещения. В гостиничный комплекс хотят включить ресторан на 80 человек и конференц-зал площадью 150 квадратных метров.

На строительство потребуется около 131 млн рублей. По расчетам, вложения должны окупиться примерно за шесть лет. Под строительство подобрали участок площадью 1,9 га. Он расположен в Лукоянове рядом с ФОК "Колос" на улице Загородной, 39В.

Второй проект предполагает появление гостиницы на 50 мест с дополнительной инфраструктурой. Пространство планируют использовать не только для проживания гостей округа, но и для проведения культурно-развлекательных мероприятий. Земельный участок площадью 0,12 га находится в постоянном бессрочном пользовании ФОК "Молодежный".

Необходимость строительства также объясняют высоким спросом на гостиничные услуги и ростом туристического потока — он превышает 43 тысячи человек в год.

На второй проект требуется 25 млн рублей. Планируется создать 15 рабочих мест. Реализацию рассчитывают завершить за два года, а срок окупаемости оценивают в семь лет. Сейчас проект находится на предынвестиционной стадии.

