Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2026 15:02
Сменились главврачи трех ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33
24 марта 2026 14:14
Наплавной мост через Оку в Павлове демонтируют из-за подъема уровня воды
24 марта 2026 13:56
Два новых отеля на 85 номеров планируют открыть в Нижегородской области
24 марта 2026 13:46
Жители нижегородских деревень могут пройти опрос о востребованности домашнего интернета
24 марта 2026 13:03
Японка и канадец получили РВП в Нижегородской области
24 марта 2026 12:56
В Петербурге растёт популярность стационарных телефонов
24 марта 2026 12:47
В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 422 пропавших нижегородцев
24 марта 2026 12:44
Объявлен прием заявок на восьмой поток программы "Архитекторы.рф"
24 марта 2026 12:03
Эксклюзив
Переговоры по концессии на строительство дублера проспекта Ленина продолжаются
24 марта 2026 11:41
Спортивный инвентарь от ЛУКОЙЛа
Общество

Два новых отеля на 85 номеров планируют открыть в Нижегородской области

24 марта 2026 13:56 Общество
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области хотят построить два новых отеля на 85 номеров. Информация о проектах размещена на инвестиционном портале региона.

Первую гостиницу на 35 гостей планируют открыть в Лукоянове. Она рассчитан на гостей города, которым сегодня не хватает вариантов размещения. В гостиничный комплекс хотят включить ресторан на 80 человек и конференц-зал площадью 150 квадратных метров.

На строительство потребуется около 131 млн рублей. По расчетам, вложения должны окупиться примерно за шесть лет. Под строительство подобрали участок площадью 1,9 га. Он расположен в Лукоянове рядом с ФОК "Колос" на улице Загородной, 39В.

Второй проект предполагает появление гостиницы на 50 мест с дополнительной инфраструктурой. Пространство планируют использовать не только для проживания гостей округа, но и для проведения культурно-развлекательных мероприятий. Земельный участок площадью 0,12 га находится в постоянном бессрочном пользовании ФОК "Молодежный".

Необходимость строительства также объясняют высоким спросом на гостиничные услуги и ростом туристического потока — он превышает 43 тысячи человек в год.

На второй проект требуется 25 млн рублей. Планируется создать 15 рабочих мест. Реализацию рассчитывают завершить за два года, а срок окупаемости оценивают в семь лет. Сейчас проект находится на предынвестиционной стадии.

Ранее сообщалось, что проект гостиницы на Гребном канале получил положительное заключение экспертизы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
19 марта 2026 12:55
Питомник для роз за 1,5 млрд руб. предложили построить в Нижегородской области
18 марта 2026 13:29
Три гостиницы построили около ФОКов в Нижегородской области
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
10 марта 2026 10:50
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных