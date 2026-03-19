Три гостиницы построили около ФОКов в Нижегородской области

Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Спорт

18 марта 2026 13:29 Спорт
Фото: минспорта Нижегородской области

В Нижегородской области построили три гостиницы рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами. Проект реализован в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Как сообщили в региональном правительстве, гостиницы уже открыты в Тоншаевском, Краснобаковском и Воскресенском округах. Также продолжается строительство объекта размещения рядом с ФОКом в Ковернинском округе.

С 2024 года проект "Производительность труда" был расширен: помимо промышленности, в него включили все отрасли экономики и учреждения социальной сферы. В регионе его курирует замгубернатора Егор Поляков, а оператором в социальной сфере выступает КУПНО.


 

По словам Полякова, цель проекта — повышение качества услуг за счет оптимизации процессов. Инициатива по строительству гостиниц рядом со спортивными объектами позволяет одновременно обеспечить круглогодичную загрузку ФОКов и увеличить туристический поток в небольших муниципалитетах.

"В проработке сейчас более десяти территорий, в том числе Нижний Новгород", — добавил он.

Глава минспорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло сообщил, что в регионе действует 42 ФОКа, при этом летом их загрузка существенно ниже среднегодовой. Проект направлен на создание комфортных условий для спортсменов, приезжающих на соревнования и сборы.

Министр привел пример Красные Баки, где построена гостиница на 202 места с возможностью индивидуального питания для спортсменов. По итогам 2025 года число участников сборов там выросло с 775 до 1200 человек, а доход ФОКа увеличился на 2,3 млн рублей.

В минспорта региона также прорабатывают возможность приоритетного размещения спортсменов в действующих гостиницах в летний и каникулярный периоды. Планируется создать единый каталог объектов размещения с указанием их спортивной инфраструктуры и возможностей. Его разместят на сайте министерства.

Добавим, что гостиницы строятся инвесторами на основе инвестиционных соглашений. Они предусматривают приоритетное размещение спортсменов.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что ФОКи рассматриваются как "якорные точки развития прилегающих территорий". Строительство гостиниц рядом с ними способствует формированию туристической экосистемы, где спорт стимулирует туризм, а туризм создает условия для развития спорта.

Проект также соответствует задачам государственной программы "Спорт России" и нацпроекта "Туризм и гостеприимство", направленных на развитие внутреннего туризма и повышение привлекательности региона.

Ранее сообщалось о планах построить гостиницу рядом с ФОКом "Мещерский" в Нижнем Новгороде. 

