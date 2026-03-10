Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода

10 марта 2026 10:50 Общество
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Региональный минстрой выдал разрешение на строительство гостиницы в центе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь идет о проекте пятизвездочного отеля по адресу улица Большая Покровская, 12Б. В январе он повторно прошел негосударственную экспертизу после внесения изменений в документацию. Ранее проект уже рассматривали в августе 2025 года.

Застройщиком выступает ООО "Приволжье-Инвест". Разрешение на строительство датировано 20 февраля 2026 года.

Согласно проекту, в гостинице будет 170 номеров. Также предусмотрены подземная парковка, ресторан, СПА-зона и пространства для проведения конференций.

Отель получил название "SAVOY Покровская". На его строительство инвестор привлечет льготный кредит банка "Дом.РФ" на сумму более 1,8 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы поддержки туристической инфраструктуры. Первые 44 млн рублей компания получила в августе 2025 года.

Открыть гостиницу планируется к концу 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердили архитектурный облик гостиницы на площади Минина и Пожарского. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных