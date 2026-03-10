Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода

Фото:
Региональный минстрой выдал разрешение на строительство гостиницы в центе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Речь идет о проекте пятизвездочного отеля по адресу улица Большая Покровская, 12Б. В январе он повторно прошел негосударственную экспертизу после внесения изменений в документацию. Ранее проект уже рассматривали в августе 2025 года.
Застройщиком выступает ООО "Приволжье-Инвест". Разрешение на строительство датировано 20 февраля 2026 года.
Согласно проекту, в гостинице будет 170 номеров. Также предусмотрены подземная парковка, ресторан, СПА-зона и пространства для проведения конференций.
Отель получил название "SAVOY Покровская". На его строительство инвестор привлечет льготный кредит банка "Дом.РФ" на сумму более 1,8 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы поддержки туристической инфраструктуры. Первые 44 млн рублей компания получила в августе 2025 года.
Открыть гостиницу планируется к концу 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердили архитектурный облик гостиницы на площади Минина и Пожарского.
