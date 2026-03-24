Нижегородец Марк Эйдельштейн снимется в новом сериале с Янковским

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн вошел в актерский состав восьмисерийного психологического технотриллера "Хакеры".
Главную роль в проекте исполнит Иван Янковский, который также выступит одним из продюсеров. Эйдельштейн сыграет его сводного брата.
Согласно описанию на "Кинопоиске", в центре сюжета — "белые хакеры", которые ежедневно противостоят киберпреступникам. Их задача — находить даже мельчайшие уязвимости, чтобы защитить IT-инфраструктуру крупных компаний и целых государств.
Режиссер проекта пока не объявлен. Сейчас "Хакеры" находятся на стадии подготовки. Съемки намечены на 2026 год.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Art Pictures Motion, съемки планируют провести сразу в нескольких странах — в том числе в США, а также на Ближнем Востоке и в Азии. Проект планируют представить в Каннах.
Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн исполнил роль военного фотографа Роберта Капы в англоязычном байопике (18+).
