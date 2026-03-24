24 марта 2026 17:01
Нижегородец Марк Эйдельштейн снимется в новом сериале с Янковским

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн вошел в актерский состав восьмисерийного психологического технотриллера "Хакеры". 

Главную роль в проекте исполнит Иван Янковский, который также выступит одним из продюсеров. Эйдельштейн сыграет его сводного брата.

Согласно описанию на "Кинопоиске", в центре сюжета — "белые хакеры", которые ежедневно противостоят киберпреступникам. Их задача — находить даже мельчайшие уязвимости, чтобы защитить IT-инфраструктуру крупных компаний и целых государств.

Режиссер проекта пока не объявлен. Сейчас "Хакеры" находятся на стадии подготовки. Съемки намечены на 2026 год.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Art Pictures Motion, съемки планируют провести сразу в нескольких странах — в том числе в США, а также на Ближнем Востоке и в Азии. Проект планируют представить в Каннах.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн исполнил роль военного фотографа Роберта Капы в англоязычном байопике (18+).

