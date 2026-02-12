Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Глеб Никитин предложил снимать кино с положительным образом чиновников

12 февраля 2026 12:15 Общество
Глеб Никитин предложил снимать кино с положительным образом чиновников

Фото: Максим Герасимов

На первом международном конгрессе государственного управления губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости создавать в кино позитивный образ государственного служащего. По его словам, преобладающие сегодня негативные образы чиновников мешают привлекать молодежь на госслужбу, пишет ТАСС.

Глава региона отметил, что для этого нужно задействовать все доступные способы общения с аудиторией, включая кинематограф. Он обратил внимание на то, что в отечественном кино практически нет примеров положительных героев-чиновников.

"Нам нужно использовать все инструменты коммуникации. То есть надо создавать образ соответствующий. Вы помните хоть один образ положительного чиновника вообще в кино? <…> Массового потока [молодежи] мы не добьемся ни в [Президентскую] академию, ни из академии на госслужбу, если не сменим образ. Я считаю, надо просто заказ такой делать, кино снимать, коммуникацию делать соответствующую", — подчеркнул Никитин.

Он также обратил внимание, что государственная служба привлекательна не уровнем доходов, а возможностью "реализовать свою мечту" и получить инструменты для масштабных изменений в обществе.

При этом, как отметил губернатор, образ чиновника в кино чаще всего связан с коррупцией и вызывает негативные ассоциации. Такой подход, по его словам, отталкивает романтически настроенную молодежь, которая действительно хочет работать для людей.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России по итогам января 2026 года.

