Названы сроки окончания ремонта трамвайных путей в Лапшихе и на Автозаводе

В Нижнем Новгороде продолжаются строительно-монтажные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры. О текущих сроках завершения реконструкции на нескольких участках сообщили в ЦРТС.
С 1 февраля ведется ремонт разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха. Завершить его планируется не позднее июня. К этому же времени рассчитывают закончить работы на улице Сусловой, а также на отрезке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова.
Как уточнили в компании "Экологические проекты", корректировка сроков на участке по улице Аксакова связана с большим количеством инженерных коммуникаций в зоне проведения работ. Речь идет, в частности, о газопроводе и ливневой канализации.
Кроме того, продолжается реконструкция путей в Автозаводском районе. Участок от улицы Игарской до станции метро "Автозаводская" планируется привести в порядок к сентябрю. После завершения работ на линию должен вернуться трамвай № 417.
Ранее сообщалось, что трамвайную сеть планируют продлить до Щербинок и Новинок.
