  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

18 марта 2026 09:43 Общество
Ремонт трамвайных путей на перегоне Соцгород-1 – Соцгород-2 обойдется в 769 млн

Общая стоимость ремонта трамвайного перегона Соцгород-1 – Соцгород-2 в Нижнем Новгороде составляет 769 млн рублей. Об этом ИА "НТА Приволжье" сообщили в ООО "Экологические проекты". 

Работы на участке Соцгород-1 – Соцгород-2, в который входит и улица Строкина, выполняет ООО "Форт". Завершить реконструкцию трамвайных путей на этом отрезке планируется в третьем квартале 2026 года.

Как уточнили в компании, все работы выполняются в полном соответствии с заключением государственной экспертизы.

Напомним, что на мартовской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о модернизации трамвайной сети в столице Приволжья. По словам губернатора, уже выполнено более 2/3 работ: построено 104 км путей из 149 и поставлено 145 новых трамваев из 170. Техника производится на совместном предприятии "МиНиН" — совместном проекте Минска и Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных