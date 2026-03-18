Ремонт трамвайных путей на перегоне Соцгород-1 – Соцгород-2 обойдется в 769 млн

Общая стоимость ремонта трамвайного перегона Соцгород-1 – Соцгород-2 в Нижнем Новгороде составляет 769 млн рублей. Об этом ИА "НТА Приволжье" сообщили в ООО "Экологические проекты".
Работы на участке Соцгород-1 – Соцгород-2, в который входит и улица Строкина, выполняет ООО "Форт". Завершить реконструкцию трамвайных путей на этом отрезке планируется в третьем квартале 2026 года.
Как уточнили в компании, все работы выполняются в полном соответствии с заключением государственной экспертизы.
Напомним, что на мартовской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о модернизации трамвайной сети в столице Приволжья. По словам губернатора, уже выполнено более 2/3 работ: построено 104 км путей из 149 и поставлено 145 новых трамваев из 170. Техника производится на совместном предприятии "МиНиН" — совместном проекте Минска и Нижнего Новгорода.
Также сообщалось, что Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев.
