Начало ремонта трамвайных путей на Игарской перенесли на 21 февраля

Фото: ООО "Экологические проекты"

Старт работ по реконструкции трамвайных путей от кольца на улице Игарской до остановки "Станция метро "Автозаводская" в Нижнем Новгороде сдвинут с 1 на 21 февраля. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

Решение о переносе принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и проблемами с размещением снега на специализированных площадках.

Напомним, в связи с реконструкцией на время работ изменятся маршруты трамваев №8 и №417, которые будут заканчивать свой путь на остановке "Станция метро "Автозаводская" на проспекте Ленина.

Ранее выяснилось, что также с 1 февраля должна начаться реконструкция разворотного кольца на Лапшихе (Советский район). Из-за чего изменится движение трамваев №18 и №27. 

Напомним, что 30 января временно ограничили движение трамвая №2 из-за коммунальной аварии на улице Ильинской.

