Названы участки Нижнего Новгорода, где меняют трамвайные пути Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры. Министерство транспорта региона в своем телеграм-канале перечислило участки, где ведутся работы.

Так, на улице Ошарской специалисты занимаются переустройством газопровода, укладывают литой асфальтобетон и монтируют контактную сеть.

В районе Черного пруда ведется переустройство ливневой канализации, разработка котлована, армирование основания и установка контактной сети.

На Зеленском съезде продолжаются работы по формированию основания и благоустройству территории.

На участке улицы Ильинской — от улицы Маслякова до улицы Добролюбова — идет раскладка рельсов, выполняется алюминотермитная сварка, выравнивание путей, монтаж верхней плиты, а также установка композитных футляров на газопровод.

Между парком имени 1 Мая и улицей Аксакова рабочие собирают рельсошпальную решетку, производят балластировку и выправку путей, монтируют контактную сеть и нижнюю железобетонную плиту, а также проводят сварочные работы.

На отрезке от кольца Малышево до кольца в Гнилицах продолжается благоустройство и укладка литого асфальтобетона.

На перегонах между остановками "Соцгород-1" и "Соцгород-2" идет устройство естественного основания и укладка рельсошпальной решетки.

Ранее НИА "Нижний Новгород" публиковал список участков, которы будут отремонтированы в 2026 году.