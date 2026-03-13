Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев Экономика

ВЭБ.РФ направил еще 1,4 млрд рублей на реализацию проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Средства перечислены подрядчику для оплаты выполненных работ по реконструкции путей и тяговых подстанций, а также для оплаты пяти поставленных трамваев "МиНиН" и авансирования последующих поставок.

Проект реализуется в рамках масштабной программы модернизации городского общественного электротранспорта в регионах при поддержке ВЭБ.РФ. На сегодняшний день общий объем финансирования проекта в приволжской столице со стороны госкорпорации достиг 12,4 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей составляют средства Фонда национального благосостояния.

Исполнительный директор ВЭБ.РФ Валерий Снежко сообщил, что при финансовой поддержке госкорпорации в город уже поставлено 143 трамвая "МиНиН", а также реконструировано 101,9 км путей.

"Всего в рамках проекта в Нижний Новгород будет поставлено 170 новых трамваев, заменено 149,3 км одиночного трамвайного пути и реконструировано 15 тяговых подстанций. Полностью поставку трамваев планируется завершить уже в этом году", — отметил он.

Столица Приволжья входит в число городов, где модернизация городского электротранспорта была одобрена правительством РФ при поддержке ВЭБ.РФ. Куратором программы в правительстве выступает вице-премьер Дмитрий Григоренко. По поручению кабмина ВЭБ.РФ выполняет функции финансирующей организации, проектного офиса и координатора программы.

Помимо инфраструктурных проектов в городе при поддержке госкорпорации реализуется социокультурная инициатива "Первое трамвайное медиа", посвященная личным историям и воспоминаниям жителей о трамваях.

Программа модернизации предполагает не только обновление подвижного состава, но и комплексную реконструкцию трамвайной инфраструктуры: путей, тяговых подстанций и депо, а также благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Кроме того, внедряется цифровая платформа управления транспортом, позволяющая проводить непрерывный анализ и управление работой общественного транспорта в городах, а для пассажиров разработаны мобильные приложения.

С начала реализации программы модернизации городского электротранспорта регионы-участники при поддержке ВЭБ.РФ получили 454 современных трамвая российского производства, из которых 394 уже работают на маршрутах. Полностью поставки завершены в Курске, Липецке, Перми, Ярославле и Волгограде. В восьми городах реконструировано 274,23 км одиночных путей, из которых 217,01 км уже введены в эксплуатацию.

Реализация программы способствует достижению национальной цели развития РФ "Комфортная и безопасная среда для жизни". В ее рамках к 2030 году доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного в городах должна составлять не менее 85%.

Проекты программы охватывают города с населением около 6,7 млн человек. Ожидается, что их реализация повысит безопасность пассажирских перевозок, сократит количество ДТП и время в пути, а также улучшит экологическую ситуацию, обновит подвижной состав и создаст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году.

Проект предполагает выпуск трех тематических изданий о ключевых маршрутах, связывающих районы за пределами исторического центра Нижнего Новгорода.