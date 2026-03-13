Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2026 11:13
Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев
12 марта 2026 18:29
Нижегородские предприятия могут вернуть расходы на сертификацию
12 марта 2026 18:05
До 18 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие своих проектов
12 марта 2026 14:53
Доходы бюджета Нижегородской области выросли за счет НДФЛ
12 марта 2026 13:46
Почти 37% жалоб в Роспотребнадзор связаны с онлайн-торговлей
12 марта 2026 13:05
ВТБ: сервис "второй руки" чаще всего подключают россияне старше 60 лет
12 марта 2026 12:10
Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее
12 марта 2026 11:45
Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области
12 марта 2026 11:34
Евгений Люлин обсудил развитие бизнеса с нижегородками-предпринимателями
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
Экономика

Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев

13 марта 2026 11:13 Экономика
Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев

ВЭБ.РФ направил еще 1,4 млрд рублей на реализацию проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Средства перечислены подрядчику для оплаты выполненных работ по реконструкции путей и тяговых подстанций, а также для оплаты пяти поставленных трамваев "МиНиН" и авансирования последующих поставок.

Проект реализуется в рамках масштабной программы модернизации городского общественного электротранспорта в регионах при поддержке ВЭБ.РФ. На сегодняшний день общий объем финансирования проекта в приволжской столице со стороны госкорпорации достиг 12,4 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей составляют средства Фонда национального благосостояния.

Исполнительный директор ВЭБ.РФ Валерий Снежко сообщил, что при финансовой поддержке госкорпорации в город уже поставлено 143 трамвая "МиНиН", а также реконструировано 101,9 км путей.

"Всего в рамках проекта в Нижний Новгород будет поставлено 170 новых трамваев, заменено 149,3 км одиночного трамвайного пути и реконструировано 15 тяговых подстанций. Полностью поставку трамваев планируется завершить уже в этом году", — отметил он.

Столица Приволжья входит в число городов, где модернизация городского электротранспорта была одобрена правительством РФ при поддержке ВЭБ.РФ. Куратором программы в правительстве выступает вице-премьер Дмитрий Григоренко. По поручению кабмина ВЭБ.РФ выполняет функции финансирующей организации, проектного офиса и координатора программы.

Помимо инфраструктурных проектов в городе при поддержке госкорпорации реализуется социокультурная инициатива "Первое трамвайное медиа", посвященная личным историям и воспоминаниям жителей о трамваях.

Программа модернизации предполагает не только обновление подвижного состава, но и комплексную реконструкцию трамвайной инфраструктуры: путей, тяговых подстанций и депо, а также благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Кроме того, внедряется цифровая платформа управления транспортом, позволяющая проводить непрерывный анализ и управление работой общественного транспорта в городах, а для пассажиров разработаны мобильные приложения.

С начала реализации программы модернизации городского электротранспорта регионы-участники при поддержке ВЭБ.РФ получили 454 современных трамвая российского производства, из которых 394 уже работают на маршрутах. Полностью поставки завершены в Курске, Липецке, Перми, Ярославле и Волгограде. В восьми городах реконструировано 274,23 км одиночных путей, из которых 217,01 км уже введены в эксплуатацию.

Реализация программы способствует достижению национальной цели развития РФ "Комфортная и безопасная среда для жизни". В ее рамках к 2030 году доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного в городах должна составлять не менее 85%.

Проекты программы охватывают города с населением около 6,7 млн человек. Ожидается, что их реализация повысит безопасность пассажирских перевозок, сократит количество ДТП и время в пути, а также улучшит экологическую ситуацию, обновит подвижной состав и создаст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году.

Напомним также, что при содействии ВЭБ.РФ в областном центре реализуется социокультурная инициатива "Первое трамвайное медиа", посвященная личным историям и воспоминаниям жителей о трамвайном движении. Проект предполагает выпуск трех тематических изданий о ключевых маршрутах, связывающих районы за пределами исторического центра Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВЭБ.РФ Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
24 февраля 2026 13:46
Трамвай "МиНин" поборется за звание трамвая года в национальной премии
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных