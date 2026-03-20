Трамвайные пути проложат до Щербинок и Новинок в Нижнем Новгороде Общество

В Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода планируют развивать трамвайную сеть, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

В числе проектов — строительство трамвайной линии от Мызы до Щербинок, а также маршрута от Ольгино до Новинок и ЖК "Окский берег". Общая протяженность путей, которые рассчитывают проложить по этим направлениям, превысит 47,8 км.

Власти ожидают, что развитие трамвайной сети в этих районах позволит повысить связанность территорий. По предварительным оценкам, пассажиропоток благодаря этому может увеличиться с 48,9 млн до 62,1 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что ремонт трамвайных путей на перегоне Соцгород-1 – Соцгород-2 обойдется в 769 млн рублей.

Напомним также, что Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев.