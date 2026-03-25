Четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии Происшествия

Саровский горсуд вынес приговор четырем работникам одного из оборонных предприятий Нижегородской области, виновных в краже.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, они похитили комплектующие предприятия, купленные на средства федералов для нужд гособоронзаказа на сумму более 1,4 млн рублей. На них завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

По итогу один фигурант получил 2,9 года колонии общего режима, двое - 1,9 года колонии общего режима, а еще один - 5 лет лишения свободы условно.

Напомним, что осенью прошлого года перед судом предстали четыре бывших сотрудника другого нижегородского предприятия. Их осудили за взятки от руководителей коммерческих структур, которые они получили за заключение контрактов на поставку материально-технических ценностей для предприятия. В итоге двое отправились в колонию на 7 лет, а их подельники отделались условкой.