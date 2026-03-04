Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мигрант пытался ввезти в Нижний Новгород более 10 кг человеческих волос

04 марта 2026 12:59 Происшествия
Мигрант пытался ввезти в Нижний Новгород более 10 кг человеческих волос

Фото: freepik.com

Суд конфисковал 10 кг человеческих волос, изъятых у пассажира в нижегородском аэропорту. Об этом сообщается в пресс-службе Автозаводского районного суда.

История произошла поздно вечером 22 июля 2025 года в международном секторе аэропорта имени В.П. Чкалова. Сотрудники таможни остановили гражданина Узбекистана, прилетевшего рейсом из-за границы. В его багаже обнаружили необычный груз — 94 среза натуральных человеческих волос разной длины.

Общий вес находки составил 10,05 кг. При этом пассажир не подал таможенную декларацию, хотя такой товар подлежит обязательному оформлению.

Дело дошло до Автозаводского районного суда. Мужчину признали виновным в недекларировании товаров. В итоге весь "волосяной груз" по решению суда обращен в доход государства. Все 94 среза конфискованы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уничтожили почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уничтожили почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона.

Аэропорт Суд Таможня
