Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву

Нижегородский аэропорт в качестве запасного принимает рейсы, следующие в Москву. Это связано с ограничениями на прием и отправление воздушных судов в столице.

По последним данным, в приволжской столице принято 11 рейсов.

Персонал воздушной гавани перешел на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" оштрафовали за нарушения при задержках рейсов в Нижнем Новгороде.