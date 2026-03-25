Нижегородцы смогут чаще летать в Узбекистан

Нижегородцы смогут чаще летать в Узбекистан. По данным НИА "Нижний Новгород", с 12 апреля авиакомпания Uzbekistan airways начнет еженедельно выполнять четыре рейса в Ташкент (сейчас их три).

Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Напомним, что с 19 мая из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию.