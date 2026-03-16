Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Теперь официально: из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Чкалова.

Рейсы в Белград появятся в расписании воздушной гавани с 19 мая. Авиакомпания AirSerbia будет выполнять их дважды в неделю – по вторникам (отправление из Нижнего Новгорода в 19:30, прибытие в Сербию в 22:30) и субботам (вылет из Нижнего в 00:30, прибытие в Сербию в 03:30).

Полеты будут осуществляться на Airbus A319. На сайте перевозчика указано, что билет в одну сторону 19 мая стоит 279 евро, то есть примерно 26,5 тысячи рублей. А с 30 мая цены начинаются от 314 евро за билет (28,8 тысячи рублей).

Напомним, что о запуске рейсов в Белград ряд СМИ написал еще в минувшую пятницу. Однако, по данным НИА "Нижний Новгород", на тот момент еще шли переговоры о возможном старте полетов по указанному маршруту. Более того, тогда на сайте перевозчика указывалось, что полеты будут выполняться по вторникам и пятницам. 

 

