Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса Общество

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова дала разъяснения о правах пассажиров при задержке или отмене авиарейсов.

При задержке рейса на два часа авиапассажирам обязаны предоставить прохладительные напитки. Если задержка длится от четырех до шести часов, должна быть организована подача горячего питания.

При длительной задержке рейса, составляющей от шести до восьми часов, пассажира обязаны разместить в гостинице.

"Стоимость трансфера от аэропорта до отеля и обратно оплачивается авиакомпание", — уточнила Горюнова.

Кроме того, если рейс задерживается более чем на полчаса, пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать расторжения договора с авиакомпанией.

Дело в том, что с 1 марта 2026 года вводятся изменения в федеральные авиационные правила, согласно которым пассажиры, купившие невозвратные авиабилеты, смогут отказаться от полета при задержке рейса более чем на 30 минут.

Горюнова также отметила, что если пассажир опаздывает на пересадочный рейс, он может заранее уведомить перевозчика не позднее чем за два часа до отправления, сохранив тем самым последующий перелет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поддержал нижегородца в споре с маркетплейсом и помог отсудить 192 000 рублей.