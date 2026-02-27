Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
27 февраля 2026 15:44
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26
27 февраля 2026 15:28
Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса
27 февраля 2026 15:13
Новый снегопад обрушится на Нижегородскую область
27 февраля 2026 15:09
Евгений Люлин: "Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!"
27 февраля 2026 15:00
Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
27 февраля 2026 12:47
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники
Общество

Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса

27 февраля 2026 15:28 Общество
Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова дала разъяснения о правах пассажиров при задержке или отмене авиарейсов.

При задержке рейса на два часа авиапассажирам обязаны предоставить прохладительные напитки. Если задержка длится от четырех до шести часов, должна быть организована подача горячего питания.

При длительной задержке рейса, составляющей от шести до восьми часов, пассажира обязаны разместить в гостинице.

"Стоимость трансфера от аэропорта до отеля и обратно оплачивается авиакомпание", — уточнила Горюнова.

Кроме того, если рейс задерживается более чем на полчаса, пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать расторжения договора с авиакомпанией.

Дело в том, что с 1 марта 2026 года вводятся изменения в федеральные авиационные правила, согласно которым пассажиры, купившие невозвратные авиабилеты, смогут отказаться от полета при задержке рейса более чем на 30 минут.

Горюнова также отметила, что если пассажир опаздывает на пересадочный рейс, он может заранее уведомить перевозчика не позднее чем за два часа до отправления, сохранив тем самым последующий перелет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поддержал нижегородца в споре с маркетплейсом и помог отсудить 192 000 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Авиаперевозки Аэропорт Роспотребнадзор
