Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Нижнем Новгороде похитила товары на сумму около 100 тысяч рублей. О задержании 23-летней девушки сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в начале марта на Автозаводе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудница заходила в примерочную с товарами, прятала их в рюкзак, а затем выходила из помещения и садилась в ожидавшее ее такси.
По данным полиции, ей помогали знакомые — они несколько раз заходили в пункт выдачи и участвовали в выносе похищенного. В общей сложности были украдены одежда и средства связи на сумму 98 тысяч рублей.
Недостачу обнаружил владелец ПВЗ при просмотре записей с камер. После этого девушку задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+