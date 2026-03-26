70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2026 14:57
Двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области
26 марта 2026 14:40
Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей
26 марта 2026 12:54
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
25 марта 2026 18:19
Браконьеры попались на незаконной ловле стерляди в Нижегородской области
25 марта 2026 17:35
Четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии
25 марта 2026 12:44
Сестра найденного мертвым на Гоа нижегородца: "У него были проблемы с сердцем"
25 марта 2026 11:01
Два нижегородца умерли в больнице после жутких ДТП в марте
Происшествия

26 марта 2026 14:40 Происшествия
Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Нижнем Новгороде похитила товары на сумму около 100 тысяч рублей. О задержании 23-летней девушки сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в начале марта на Автозаводе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудница заходила в примерочную с товарами, прятала их в рюкзак, а затем выходила из помещения и садилась в ожидавшее ее такси.

По данным полиции, ей помогали знакомые — они несколько раз заходили в пункт выдачи и участвовали в выносе похищенного. В общей сложности были украдены одежда и средства связи на сумму 98 тысяч рублей.

Недостачу обнаружил владелец ПВЗ при просмотре записей с камер. После этого девушку задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о владельце ПВЗ в Перевозе, который обокрал маркетплейс на 400 тысяч рублей.

Новости по теме
06 февраля 2026 09:27
Полицейские задержали нижегородца, угрожавшего сотруднице ПВЗ ножом
10 июля 2025 11:05
Полиция начала проверку из-за распыления детьми перцовки в ПВЗ на Автозаводе
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
