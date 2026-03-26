Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Нижнем Новгороде похитила товары на сумму около 100 тысяч рублей. О задержании 23-летней девушки сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в начале марта на Автозаводе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудница заходила в примерочную с товарами, прятала их в рюкзак, а затем выходила из помещения и садилась в ожидавшее ее такси.

По данным полиции, ей помогали знакомые — они несколько раз заходили в пункт выдачи и участвовали в выносе похищенного. В общей сложности были украдены одежда и средства связи на сумму 98 тысяч рублей.

Недостачу обнаружил владелец ПВЗ при просмотре записей с камер. После этого девушку задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

