Общество

Владелец ПВЗ в Перевозе обокрал маркетплейс на 400 тысяч рублей

13 января 2026 09:00
Владелец ПВЗ в Перевозе обокрал маркетплейс на 400 тысяч рублей

Перевозский межрайонный суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, связанном с пунктом выдачи заказов маркетплейса Ozon. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Установлено, что осенью 2025 года подсудимый Т. вместе с супругой, индивидуальным предпринимателем, открыл ПВЗ и начал сотрудничество с торговой площадкой, заключив соответствующий электронный договор.

В октябре Т., используя фиктивные аккаунты в приложении Ozon, а также учетные записи своей жены и сотрудника пункта, которые не знали о его намерениях, заказал дорогостоящую электронику — ноутбуки, смартфоны, робот-пылесос и дрель-шуруповерт. Затем, оформив возврат этих товаров в системе, он забрал их с ПВЗ. Тем самым мужчина похитил имущество на сумму свыше 400 тысяч рублей.

На суде Т. признал вину полностью, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

В конце декабря суд признал его виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительнице Нижнего Новгорода пришлось доказывать в суде, что она жива. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

