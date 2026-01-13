Владелец ПВЗ в Перевозе обокрал маркетплейс на 400 тысяч рублей Общество

Перевозский межрайонный суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, связанном с пунктом выдачи заказов маркетплейса Ozon. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что осенью 2025 года подсудимый Т. вместе с супругой, индивидуальным предпринимателем, открыл ПВЗ и начал сотрудничество с торговой площадкой, заключив соответствующий электронный договор.

В октябре Т., используя фиктивные аккаунты в приложении Ozon, а также учетные записи своей жены и сотрудника пункта, которые не знали о его намерениях, заказал дорогостоящую электронику — ноутбуки, смартфоны, робот-пылесос и дрель-шуруповерт. Затем, оформив возврат этих товаров в системе, он забрал их с ПВЗ. Тем самым мужчина похитил имущество на сумму свыше 400 тысяч рублей.

На суде Т. признал вину полностью, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

В конце декабря суд признал его виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

