Нижегородские абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

26 марта 2026 16:10
Фото: Рамиль Нуриев

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС объявили о начале регистрации на онлайн-отбор для поступающих на 2026/2027 учебный год в Приволжском федеральном округе.  

Для абитуриентов из Нижегородской области встречи в дистанционном формате пройдут 13 и 14 апреля на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта "Поколение М". Участники, успешно прошедшие испытания, получат рекомендации к следующим этапам поступления в ГИТИС в Москве.

Онлайн-отбор на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян. Принять участие смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

К прослушиванию необходимо подготовить литературную программу из произведений разных жанров: басню, стихотворение и прозаический отрывок. Дополнительно педагоги могут предложить исполнить песню по выбору или танцевальный номер.  

Перед началом онлайн-отбора для участников организуют специальный мастер-класс, который поможет лучше подготовиться к испытаниям и чувствовать себя увереннее.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что совместная инициатива компании и ГИТИСа демонстрирует возможности цифровых решений в сфере творческого образования.

По его словам, благодаря использованию платформы школьники и выпускники из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Бора и других населенных пунктов региона могут пройти первый этап отбора дистанционно, без поездки в столицу. Он подчеркнул, что за пять лет реализации проекта сотни ребят получили возможность представить свои способности педагогам ведущего театрального вуза страны, а сама инициатива помогает молодым людям поверить в собственные силы и сделать шаг к профессиональному будущему.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.


