Экс-проректора ПИМУ Сергея Вожика осудят за мошенничество Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора по финансово-экономической работе Сергея Вожика, а также руководителя контрактной службы ПИМУ Вячеслава Матвеичева и директора компании по продаже медицинских изделий.

Все трое обвиняются в мошенничестве, при этом руководителю коммерческой организации также вменяется дача взятки, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в 2021 году представители вуза вместе с директором фирмы решили похитить бюджетные средства, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Для этого были подготовлены документы с завышенной стоимостью техники от аффилированных организаций, что помогло обеспечить победу в аукционе.

Впоследствии между ПИМУ и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 600 тысяч рублей. Перечисленные средства, по версии следствия, были распределены между обвиняемыми.

Кроме того, следствие считает, что директор компании передал руководителю реабилитационного отделения 900 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования, гарантированные победы на аукционах и последующую беспрепятственную приемку продукции.

В отношении всех троих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении предполагаемого получателя взятки также рассматривается судом.