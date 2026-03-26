В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2026 17:40
Экс-проректора ПИМУ Сергея Вожика осудят за мошенничество
26 марта 2026 14:57
Двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области
26 марта 2026 14:40
Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей
26 марта 2026 12:54
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
25 марта 2026 18:19
Браконьеры попались на незаконной ловле стерляди в Нижегородской области
25 марта 2026 17:35
Четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии
25 марта 2026 12:44
Сестра найденного мертвым на Гоа нижегородца: "У него были проблемы с сердцем"
Происшествия

26 марта 2026 17:40 Происшествия
Экс-проректора ПИМУ Сергея Вожика осудят за мошенничество

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора по финансово-экономической работе Сергея Вожика, а также руководителя контрактной службы ПИМУ Вячеслава Матвеичева и директора компании по продаже медицинских изделий.

Все трое обвиняются в мошенничестве, при этом руководителю коммерческой организации также вменяется дача взятки, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в 2021 году представители вуза вместе с директором фирмы решили похитить бюджетные средства, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Для этого были подготовлены документы с завышенной стоимостью техники от аффилированных организаций, что помогло обеспечить победу в аукционе.

Впоследствии между ПИМУ и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 600 тысяч рублей. Перечисленные средства, по версии следствия, были распределены между обвиняемыми.

Кроме того, следствие считает, что директор компании передал руководителю реабилитационного отделения 900 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования, гарантированные победы на аукционах и последующую беспрепятственную приемку продукции.

В отношении всех троих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении предполагаемого получателя взятки также рассматривается судом.

Новости по теме
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
13 марта 2026 18:57
Суд взыскал с нижегородского экс-чиновника 9,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
