Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ

Начальник и замначальника отделения МФЦ в Сарове стали фигурантками уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как рассказали в пресс-службе нижегородского УФСБ, руководители фиктивно устроили на работу несколько человек. "Работники" не исполняли свои должностные обязанности, однако каждый месяц им закрывали табели учета рабочего времени. Также им начислялись зарплата и премии.
Ущерб, причиненный руководством МФЦ, превышает 950 тысяч рублей. По решению суда фигурантки находятся под подпиской о невыезде.
