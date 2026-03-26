Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ

Фото: Кира Мишина

Начальник и замначальника отделения МФЦ в Сарове стали фигурантками уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Как рассказали в пресс-службе нижегородского УФСБ, руководители фиктивно устроили на работу несколько человек. "Работники" не исполняли свои должностные обязанности, однако каждый месяц им закрывали табели учета рабочего времени. Также им начислялись зарплата и премии. 

Ущерб, причиненный руководством МФЦ, превышает 950 тысяч рублей. По решению суда фигурантки находятся под подпиской о невыезде. 

Ранее сообщалось, что четырех жителей Сарова осудили за кражу на оборонном предприятии. Также мы рассказывали, что бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки. 

