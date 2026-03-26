17 нелегальных мигрантов поймали с помощью дрона в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде в ходе рейда полиции "Нелегальный мигрант" выявлено 17 нарушений в сфере миграционного законодательства. Троих мигрантов-нарушителей выдворят, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Проверки прошли на четырех объектах производственного и строительного назначения, а также в организациях торговли и общественного питания. Во время мероприятия применялся беспилотный летательный аппарат.

Всего проверили 66 иностранцев. Полицейские составили 17 административных протоколов, в том числе о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания, незаконной трудовой деятельности.

Нарушителей оштрафовали. Троих мигрантов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД для последующего выдворения.

В отношение работодателей иностранцев проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили 350 нарушителей миграционного законодательства.