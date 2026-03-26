Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2026 19:00
Начальник цеха нижегородской агрофирмы умер на работе
26 марта 2026 18:43
17 нелегальных мигрантов поймали с помощью дрона в Нижнем Новгороде
26 марта 2026 17:58
Экс-сотрудника нижегородского военкомата осудили за взятки от призывников
26 марта 2026 17:40
Экс-проректора ПИМУ Сергея Вожика осудят за мошенничество
26 марта 2026 14:57
Двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области
26 марта 2026 14:40
Сотрудница ПВЗ в Нижнем Новгороде обокрала маркетплейс на 100 тысяч рублей
26 марта 2026 12:54
Сотруднице ДУКа дали 200 часов работ за инцидент с ребенком на Автозаводе
26 марта 2026 12:32
Руководство МФЦ в Сарове попалось на трудоустройстве мертвых душ
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
26 марта 2026 10:31
Экс-инспектор нижегородской ГИБДД получил срок за взятку питбайком от подростка
Происшествия

26 марта 2026 18:43 Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в ходе рейда полиции "Нелегальный мигрант" выявлено 17 нарушений в сфере миграционного законодательства. Троих мигрантов-нарушителей выдворят, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Проверки прошли на четырех объектах производственного и строительного назначения, а также в организациях торговли и общественного питания. Во время мероприятия применялся беспилотный летательный аппарат.

Всего проверили 66 иностранцев. Полицейские составили 17 административных протоколов, в том числе о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания, незаконной трудовой деятельности.

Нарушителей оштрафовали. Троих мигрантов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД для последующего выдворения.

В отношение работодателей иностранцев проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили 350 нарушителей миграционного законодательства.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники МВД Мигранты
Поделиться:
Новости по теме
26 марта 2026 11:30
Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом
10 марта 2026 11:07
"Резиновую комнату" выявили нижегородские полицейские в Московском районе
05 марта 2026 18:38
Нижегородские приставы выдворили из России двух граждан Конго и Ганы
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных