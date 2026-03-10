Эксклюзив
10 марта 2026 11:07
"Резиновую комнату" выявили нижегородские полицейские в Московском районе
10 марта 2026 09:00
65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование
09 марта 2026 18:20
Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом
09 марта 2026 17:37
Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега
09 марта 2026 15:10
Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе
09 марта 2026 14:36
Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство
09 марта 2026 13:20
Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке
09 марта 2026 09:38
Бухгалтера нижегородской базы отдыха обвинили в хищении почти 7 млн рублей
09 марта 2026 08:00
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам
08 марта 2026 15:36
Эксклюзив
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников
"Резиновую комнату" выявили нижегородские полицейские в Московском районе

10 марта 2026 11:07 Происшествия
Резиновую комнату выявили нижегородские полицейские в Московском районе

Нижегородка зарегистрировала 25 мигрантов в своей комнате и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В течение полутора лет, с мая 2024 года по октябрь 2025 года, 43-летняя жительница одного из домов на улице Маршала Воронова фиктивно поставила на миграционный учет 25 иностранных граждан. Регистрация оформлялась на безвозмездной основе.

При этом женщина заведомо знала, что никто из зарегистрированных мигрантов фактически проживать в принадлежащей ей комнате не будет.

В отношении нижегородки возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 322.2 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

На время предварительного расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напомнили, что нарушение порядка постановки на учет граждан России и иностранных граждан является противозаконным и влечет административную и уголовную ответственность.

Сообщить о фактах незаконного проживания иностранных граждан или фиктивной регистрации можно по телефонам "02" ("102" с мобильного) или "112".

Ранее сообщалось, что школу под Сергачом оштрафовали на 200 тысяч рублей за проживание в ней мигрантов.

