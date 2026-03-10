"Резиновую комнату" выявили нижегородские полицейские в Московском районе Происшествия

Нижегородка зарегистрировала 25 мигрантов в своей комнате и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В течение полутора лет, с мая 2024 года по октябрь 2025 года, 43-летняя жительница одного из домов на улице Маршала Воронова фиктивно поставила на миграционный учет 25 иностранных граждан. Регистрация оформлялась на безвозмездной основе.

При этом женщина заведомо знала, что никто из зарегистрированных мигрантов фактически проживать в принадлежащей ей комнате не будет.

В отношении нижегородки возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 322.2 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

На время предварительного расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напомнили, что нарушение порядка постановки на учет граждан России и иностранных граждан является противозаконным и влечет административную и уголовную ответственность.

Сообщить о фактах незаконного проживания иностранных граждан или фиктивной регистрации можно по телефонам "02" ("102" с мобильного) или "112".

Ранее сообщалось, что школу под Сергачом оштрафовали на 200 тысяч рублей за проживание в ней мигрантов.