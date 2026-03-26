Молодёжь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России"

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» на тему «Дети и молодёжь».

Правительство отчиталось перед «Единой Россией» о выполнении положений народной программы партии в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития современной образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета России.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред Правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодёжных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

Развитие детей требует достойных условий обучения, поэтому «Единая Россия» вместе с Правительством серьёзно модернизирует инфраструктуру образования, рассказал Владимир Якушев.

«По народной программе партии построено более 1700 школ, отремонтировано — свыше 6,5 тысяч. По инициативе партии в федеральный бюджет заложены серьёзные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад ещё до рождения ребёнка. В предложениях граждан эта тема практически не звучит. Также введены региональные компенсации родительской платы. Многие семьи полностью от неё освобождены. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 миллионов детей», — сообщил он.

При этом партия не только принимала решения, но и контролировала их реализацию через общественные штабы и «Партийный десант», в работе которых участвовали не только депутаты-единороссы и секретари первичек, но и родительские комитеты, общественные активисты.

По словам Владимира Якушева, «Единая Россия» формирует новую образовательную среду, ориентированную на технологическое развитие страны: партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России.

«Единая Россия» продвигает проект «Профессионалитет»: при её поддержке создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.

«Единая Россия» обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом и организует спортивные мероприятия: проводит марафон «Сила России» с открытыми тренировками от известных спортсменов (его участниками стали уже более 1,3 миллиона человек), запустила партпроект «Выбор сильных» и развивает адаптивный спорт через проект «Новая высота», который помогает возвращать к мирной жизни ветеранов специальной военной операции.

«Единая Россия» не решает судьбу молодёжи без неё — партия работает вместе с молодыми людьми и предоставляет им широкие возможности для самореализации, подчеркнул Владимир Якушев.

«В прошлом году «Молодая Гвардия» отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны. В том числе — активной волонтёрской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобождённых территориях. Это — тот самый искренний и деятельный патриотизм», — сказал он.

В воспитательную работу партия активно вовлекает вернувшихся с фронта бойцов, организует их встречи с детьми и молодёжью, поддерживает развитие сети центров военно-спортивной подготовки.

Кроме того, «Единая Россия» реализует проект «ПолитЗавод», ставший мощным социальным лифтом для многих молодых лидеров, открывший им дорогу в реальную политику, муниципальную и государственную службу, в партийные структуры.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодёжи: при непосредственном участии партии запущен новый нацпроект «Молодёжь и дети» — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.

«Единая Россия» вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», — сообщил он.

Говоря о поддержке «Единой Россией» программы «Профессионалитет», Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это один из самых успешных проектов, который демонстрирует реальный результат. По его словам, партия добилась увеличения финансирования программы из федерального бюджета и выделения дополнительных средств на создание ещё 20 кластеров по 11 отраслям.

«До конца 2030 года в «Профессионалитет» перейдёт 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны стране. В прошлом году абитуриенты подали рекордное количество заявлений (на обучение в колледжах — прим. ред.) — почти 4 миллиона. Очень важно, что с помощью партии мы законодательно закрепили роль работодателя в «Профессионалитете» как равноправного участника образовательного процесса», — заявил вице-премьер.

Он добавил также, что «Единая Россия» стала, по сути, одним из самых главных добровольческих центров страны: активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтёры-единороссы с первых дней специальной военной операции действуют на «земле», обрабатывая тысячи заявок, в том числе от семей бойцов, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов на Донбасс и в Новороссию.

По его словам, прежде всего нужно обращать внимание на бойцов, вернувшихся с фронта, помогать их семьям, поддерживать молодые семьи, работать с подростками из группы риска.

«И здесь Правительство рассчитывает на «Единую Россию» как на главного партнёра, поскольку партия — не только автор законов, но и важнейший инструмент контроля качества на местах. И самое важное для нас — это надёжный канал обратной связи от граждан», — подытожил вице-премьер.

На форуме традиционно работали шесть тематических круглых столов.

Их участники предложили создать в каждом городе пространства для самореализации молодёжи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, усилить обратную связь с властью. В сфере образования также необходимо построить не менее 100 новых детских садов и провести капремонт более 2200 дошкольных учреждений в регионах с нехваткой мест, возвести не менее 150 новых зданий школ в субъектах с наибольшей потребностью в учебных местах. Прозвучало предложение ввести мораторий на избыточную нагрузку школьников и учителей. Отдельная инициатива касалась создания новых лабораторий под руководством молодых исследователей и увеличения числа передовых инженерных школ до 100 к 2030 году.

Важно запустить федеральную программу подготовки гидов с боевым опытом для работы на военно-исторических маршрутах, ввести практические занятия по информационной безопасности, наращивать престиж комплекса ГТО, развивать инфраструктуру на селе и привлекать молодых специалистов: по аналогии с «Земским учителем» запустить программу «Земский тренер», ввести почётный статус «Спортивная семья России».

Кроме того, в новую Народную программу предложили включить развитие туристической инфраструктуры на заповедных территориях. Для этого нужно поддержать инвестпроекты по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных курортов и оздоровительных комплексов, а также увеличить количество туристических маршрутов по регионам, включая патриотические — с посещением мест боевой славы.

Новая Народная программа — не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, подчеркнул Владимир Якушев.

«Сильная, честная Народная программа, созданная вместе с молодёжью — наш главный аргумент на выборах в Государственную Думу», — уверен он.

Секретарь Генсовета партии заверил, что «Единая Россия» всегда держит слово, выполняет взятые обязательства, — и люди это знают.

«Люди видят, результат — есть! «Единая Россия» вновь оправдает их доверие. Вместе мы обязательно победим!» — заключил Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что форум партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде внесет большой вклад в развитие Приволжского федерального округа, и выработанные предложения будут реализованы.

«Идеи народной программы «Единой России» стали одним из инструментов достижения целей национальных проектов – это четкий план развития нашей страны, который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Важно, что проекты опираются на реальную поддержку граждан. В Приволжском федеральном округе партия обладает уверенным большинством во всех законодательных органах: в 10 из 14 регионов округа высшие должностные лица возглавляют региональные отделения партии, что дает серьезные возможности для развития России. Это же подразумевает и большую ответственность перед людьми – ответственность реальную, конкретную, которая и должна быть у ведущей политической силы нашей страны. Сегодня выступающие говорили о важных результатах общей работы партии и органов власти, сформулированы амбициозные планы, высказаны способы их реализации. Отдельно отмечу инициативу увеличения количества университетских кампусов, молодежных пространств, инфраструктуры для молодежи. В Приволжском федеральном округе накоплен значительный опыт реализации общественных молодежных проектов. Все наши регионы уделяют большое внимание молодежи. Ежегодно только в проектах ПФО участвует более 500 тысяч молодых людей, и мы будем развивать эти проекты. «Зарница Приволжья», «Успешная семья Приволжья», «Туриада», например, востребованы и за пределами нашего округа, некоторые стали международными. Мы всегда готовы делиться опытом и рады видеть партийных активистов среди участников окружных мероприятий», – сказал Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин поблагодарил участников форума за вовлеченность и активную позицию.

«В ходе живого диалога мы вырабатывали стратегические направления развития на ближайшие годы. В рамках круглых столов обсудили ключевые темы: патриотическое воспитание, спорт, опыт участников СВО для науки, образования и молодежи, а также подготовку кадров для технологического суверенитета. Каждое из этих направлений сегодня требует осмысленного подхода и совместных решений. В обсуждении этих тем нет формализма, потому что мы нацелены на результат. Хочу сказать спасибо коллегам - за активность, искреннюю вовлеченность и личный подход. Мы сейчас активно работаем над созданием предложений для новой народной программы, и я призываю каждого нижегородца поделиться своими идеями. Потому что вместе мы можем больше», – сказал Глеб Никитин.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил важность новых задач, которые обсуждались на форуме.

«Партия не просто приняла отчет о проделанной работе за прошедшую пятилетку, но и продолжит формировать новую народную программу, которая станет руководством к действию для «Единой России» на следующие пять лет. Сделано многое. Результат есть, но важно, что уже сегодня на форуме ставятся новые задачи. Актуальные, волнующие людей темы выносятся на обсуждение, анализируются, идет поиск решений. Такое – действительно народное – участие в формировании программы, конечно, заставляет власть работать на результат», – заявил Евгений Люлин

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.