Капитана ХК "Торпедо" Алексея Кручинина дисквалифицировали на один матч Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод второго матча серии между "Северсталью" и "Торпедо", произошедший на 6-й минуте второго периода.

По итогам разбирательства принято решение не менять ранее вынесенное наказание в отношении нападающего нижегородцев Алексея Кручинина.

Напомним, во время встречи капитан "Торпедо" был удален до конца игры за грубость, получив штраф 5+20. В общей сложности в том матче команда набрала 49 штрафных минут.

По итогам рассмотрения представленных материалов комитет принял решение не пересматривать ранее вынесенное наказание. Санкции в отношении Кручинина оставлены без изменений в соответствии с пунктом 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ — "Атака в голову или шею".

Хоккеист дисквалифицирован на один матч и также обязан выплатить денежный штраф.

В регламенте КХЛ сезона 2025/2026 указано, что по данной статье предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" почти сутки не могло вылететь из Череповца в Нижний Новгород.