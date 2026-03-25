Как выглядит новая Ледовая арена на Стрелке изнутри — фото

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

25 марта в ходе рабочего визита в Нижний Новгород заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области, секретарем реготделения "ЕР" Глебом Никитиным оценили готовность Ледовой арены на Стрелке.



Дмитрий Чернышенко назвал объект "настоящим подарком для жителей Нижнего Новгорода". Он также отметил, что сроки строительства находятся на контроле партии, а решения о приоритетности объектов принимались с учетом предложений на местах.

"Спасибо за работу!" — добавил вице-премьер.

Новая арена будет использоваться не только для хоккея, но и для других видов спорта, включая фигурное катание и волейбол. Кроме того, благодаря акустическим характеристикам здесь планируется проводить концерты, выставки и крупные мероприятия.



Владимир Якушев напомнил, что президент поставил задачу к 2030 году обеспечить регулярные занятия спортом для 70% жителей страны. Развитие массового спорта является частью народной программы "Единой России", в рамках которой при поддержке правительства создается спортивная инфраструктура.

Он отметил, что ледовая арена — долгожданный объект не только для Нижнего Новгорода, но и для всего ПФО, подчеркнув, что "объект уникальный" и будет востребован как спортсменами, так и болельщиками.

Глеб Никитин сообщил, что арена на Стрелке — один из крупнейших строящихся спортивных объектов в России. В ее состав входят основная площадка на 12 тысяч мест, две тренировочные ледовые арены, универсальный спортивный зал и зал акробатики. По словам губернатора, строительство находится на завершающей стадии.



"Ледовую арену очень ждут и профессиональные спортсмены, и болельщики нашего хоккейного клуба "Торпедо". Она станет частью общественного культурно-спортивного кластера на Стрелке", — отметил Никитин, добавив, что объект позволит проводить соревнования международного уровня по хоккею, следж-хоккею и фигурному катанию.

Высокую оценку качеству арены также дал президент КХЛ Алексей Морозов.



В ходе визита делегация встретилась с ветеранами ХК "Торпедо" — Юрием Фёдоровым и Михаилом Пресняковым. Они отметили, что новая арена откроет дополнительные возможности для подготовки и выступлений нижегородских спортсменов.



Кроме того, заместитель министра спорта России Алексей Морозов проинформировал о ходе строительства спортивной инфраструктуры в стране и, в частности, в Приволжском федеральном округе.