Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 марта 2026 18:34
Как выглядит новая Ледовая арена на Стрелке изнутри — фото
25 марта 2026 17:50
БК "Пари НН" обменял Кирилла Попова в "Уралмаш"
25 марта 2026 14:51
"Единая Россия" предложила поощрять ЗОЖ
25 марта 2026 13:30
Церемония закрытия 2-го этапа зимней "Атомиады" прошла в Нижегородской области
25 марта 2026 12:00
Нижегородские спортивные организации смогут взять землю в аренду за 1 рубль
24 марта 2026 14:40
"Торпедо-Горький" потерпел второе поражение в серии с "Магниткой"
24 марта 2026 13:58
В НИУ Президентской академии прошла встреча студентов с региональным министром спорта Дмитрием Кабайло
24 марта 2026 12:40
Дворец спорта "Нагорный" продолжит функционировать как ледовая арена
24 марта 2026 12:23
Велодорожку вдоль Молодежного проспекта сделают в 2026 году
24 марта 2026 10:19
Люлин назвал национальные виды спорта доступным инструментом объединения молодежи
25 марта 2026 18:34 Спорт
Как выглядит новая Ледовая арена на Стрелке изнутри — фото

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

25 марта в ходе рабочего визита в Нижний Новгород заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области, секретарем реготделения "ЕР" Глебом Никитиным оценили готовность Ледовой арены на Стрелке.

Дмитрий Чернышенко назвал объект "настоящим подарком для жителей Нижнего Новгорода". Он также отметил, что сроки строительства находятся на контроле партии, а решения о приоритетности объектов принимались с учетом предложений на местах.

"Спасибо за работу!" — добавил вице-премьер.

Новая арена будет использоваться не только для хоккея, но и для других видов спорта, включая фигурное катание и волейбол. Кроме того, благодаря акустическим характеристикам здесь планируется проводить концерты, выставки и крупные мероприятия.

Владимир Якушев напомнил, что президент поставил задачу к 2030 году обеспечить регулярные занятия спортом для 70% жителей страны. Развитие массового спорта является частью народной программы "Единой России", в рамках которой при поддержке правительства создается спортивная инфраструктура.

Он отметил, что ледовая арена — долгожданный объект не только для Нижнего Новгорода, но и для всего ПФО, подчеркнув, что "объект уникальный" и будет востребован как спортсменами, так и болельщиками.

Глеб Никитин сообщил, что арена на Стрелке — один из крупнейших строящихся спортивных объектов в России. В ее состав входят основная площадка на 12 тысяч мест, две тренировочные ледовые арены, универсальный спортивный зал и зал акробатики. По словам губернатора, строительство находится на завершающей стадии.

"Ледовую арену очень ждут и профессиональные спортсмены, и болельщики нашего хоккейного клуба "Торпедо". Она станет частью общественного культурно-спортивного кластера на Стрелке", — отметил Никитин, добавив, что объект позволит проводить соревнования международного уровня по хоккею, следж-хоккею и фигурному катанию.

Высокую оценку качеству арены также дал президент КХЛ Алексей Морозов.

В ходе визита делегация встретилась с ветеранами ХК "Торпедо" — Юрием Фёдоровым и Михаилом Пресняковым. Они отметили, что новая арена откроет дополнительные возможности для подготовки и выступлений нижегородских спортсменов.

Кроме того, заместитель министра спорта России Алексей Морозов проинформировал о ходе строительства спортивной инфраструктуры в стране и, в частности, в Приволжском федеральном округе.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Строительство Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2026 12:40
Дворец спорта "Нагорный" продолжит функционировать как ледовая арена
17 декабря 2025 14:40
Новая Ледовая арена на Стрелке будет сдана в начале 2026 года
27 ноября 2025 17:17
Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных