"Северсталь" взяла реванш у нижегородского "Торпедо" и сравняла счет в серии

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Спорт

25 марта 2026 22:15
Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело сухое поражение во втором матче серии против череповецкой "Северстали". Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответные шайбы и восстановили равенство в серии— 1:1.

Встреча с первых минут складывалась для гостей непросто. Уже в начале первого периода нижегородцы дважды подряд нарушили правила. Несмотря на давление, "Торпедо" выстояло. Однако преимущество по броскам у "Северстали" было подавляющим — 20:5 по итогам стартовой двадцатиминутки. Всего за первый период "автозаводцы" набрали восемь штрафных минут.

Во втором игровом отрезке проблемы с дисциплиной продолжились. На старте периода череповчане реализовали большинство в формате "5 на 3" и открыли счет. Вскоре капитан "Торпедо" Алексей Кручинин был удален до конца матча за грубость. Почти одновременно нижегородцев наказали за нарушение численного состава, и команде вновь пришлось обороняться втроем против пятерых. Этот отрезок гости выдержали, однако на 32-й минуте "Северсталь" все же увеличила преимущество — 2:0.

В начале третьего периода "Торпедо" снова оказалось в меньшинстве, но сумело отбиться. Тем не менее уже в равных составах хозяева воспользовались ошибкой и довели счет до 3:0. Четвертая шайба также стала следствием очередного удаления у подопечных Алексея Исакова.

В общей сложности команда заработала 49 штрафных минут. К финальной сирене преимущество "Северстали" по броскам в створ выглядело внушительно — 51:16.

В итоге череповчане взяли реванш за поражение в первой встрече и сравняли счет в серии.

"Нахватали много необязательных удалений. Они, конечно, нас вывели из колеи. Прекрасно понимали, что "Северсталь" очень активно начнет этот матч, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве. Счет 1:1. Готовимся к продолжению серии дома", — подвел итоги матча главный тренер Алексей Исаков.

Третий и четвертый матчи (0+) пройдут 27 и 29 марта в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных