"Северсталь" взяла реванш у нижегородского "Торпедо" и сравняла счет в серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело сухое поражение во втором матче серии против череповецкой "Северстали". Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответные шайбы и восстановили равенство в серии— 1:1.

Встреча с первых минут складывалась для гостей непросто. Уже в начале первого периода нижегородцы дважды подряд нарушили правила. Несмотря на давление, "Торпедо" выстояло. Однако преимущество по броскам у "Северстали" было подавляющим — 20:5 по итогам стартовой двадцатиминутки. Всего за первый период "автозаводцы" набрали восемь штрафных минут.

Во втором игровом отрезке проблемы с дисциплиной продолжились. На старте периода череповчане реализовали большинство в формате "5 на 3" и открыли счет. Вскоре капитан "Торпедо" Алексей Кручинин был удален до конца матча за грубость. Почти одновременно нижегородцев наказали за нарушение численного состава, и команде вновь пришлось обороняться втроем против пятерых. Этот отрезок гости выдержали, однако на 32-й минуте "Северсталь" все же увеличила преимущество — 2:0.

В начале третьего периода "Торпедо" снова оказалось в меньшинстве, но сумело отбиться. Тем не менее уже в равных составах хозяева воспользовались ошибкой и довели счет до 3:0. Четвертая шайба также стала следствием очередного удаления у подопечных Алексея Исакова.

В общей сложности команда заработала 49 штрафных минут. К финальной сирене преимущество "Северстали" по броскам в створ выглядело внушительно — 51:16.

В итоге череповчане взяли реванш за поражение в первой встрече и сравняли счет в серии.

"Нахватали много необязательных удалений. Они, конечно, нас вывели из колеи. Прекрасно понимали, что "Северсталь" очень активно начнет этот матч, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве. Счет 1:1. Готовимся к продолжению серии дома", — подвел итоги матча главный тренер Алексей Исаков.

Третий и четвертый матчи (0+) пройдут 27 и 29 марта в Нижнем Новгороде.