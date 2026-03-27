Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 марта 2026 12:00
Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
27 марта 2026 10:30
21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области
27 марта 2026 09:30
Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО
27 марта 2026 08:00
Власти согласовали участок под индустриальный парк в Дзержинске
26 марта 2026 16:32
В Минфине разъяснили изменения в правилах перевода денежных средств с 1 апреля
26 марта 2026 13:19
Центр развития малой химии предложили создать в Дзержинске
26 марта 2026 10:34
ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки
25 марта 2026 13:08
Иск нижегородской верфи к Schottel могут рассмотреть по нормам шведского права
25 марта 2026 09:53
Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей
25 марта 2026 08:30
Эксклюзив
Квартира раздора: должны ли родители обеспечивать взрослых детей жильем
27 марта 2026 12:00 Экономика
Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

Фото: Александр Воложанин

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах, подсчитали аналитики сервиса "ВТБ.Чаевые+". В ресторанах уровень чаевых сохраняется. При этом рекордные чаевые пришлись на 13 февраля и уже превзошли весь 2025 год.

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10%) и барах (+30%), чем за аналогичный период в 2025 году. Пик пришелся на 14 февраля и 8 марта. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6%. В День всех влюбленных выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения – на 10,4%.

Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тыс. руб. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тыс. рублей в качестве благодарности за сервис.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Рестораны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных