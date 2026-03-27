Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

27 марта 2026 13:28 Общество
Мэрия готова выделить 41 млн рублей на содержание нижегородских мостов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия ищет подрядчика для содержания 43 мостов и путепроводов в период 1 июня по 31 декабря 2026 года. Информация о конкурсе опубликована на портале государственных закупок.

Из городского бюджета на это готовы выделить 41,3 млн рублей (начальная цена контракта). Деньги выделяются в рамках муниципальной программы "Содержание дорожного комплекса и развитие  метрополитена в городе Нижнем Новгороде" на 2026-2031 годы.

Подрядчик обязуется осматривать мосты, мыть и устанавливать на них дорожные знаки, чистить водоотводы, обслуживать деформационные швы и ремонтировать ограждения.

Поучаствовать в конкурсе можно до 13 апреля.

Ранее сообщалось, что новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Госзакупки Мосты
