Мэрия готова выделить 41 млн рублей на содержание нижегородских мостов

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия ищет подрядчика для содержания 43 мостов и путепроводов в период 1 июня по 31 декабря 2026 года. Информация о конкурсе опубликована на портале государственных закупок.

Из городского бюджета на это готовы выделить 41,3 млн рублей (начальная цена контракта). Деньги выделяются в рамках муниципальной программы "Содержание дорожного комплекса и развитие метрополитена в городе Нижнем Новгороде" на 2026-2031 годы.

Подрядчик обязуется осматривать мосты, мыть и устанавливать на них дорожные знаки, чистить водоотводы, обслуживать деформационные швы и ремонтировать ограждения.

Поучаствовать в конкурсе можно до 13 апреля.

Ранее сообщалось, что новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах.