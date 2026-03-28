Участок у остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде заасфальтируют

28 марта 2026 09:00 Общество
В Нижнем Новгороде проинспектировали состояние площади Лядова и подземных переходов после зимы. Проверку провел глава администрации Советского района Александр Иванов в рамках подготовки к месячнику по благоустройству, который пройдет с 5 апреля по 15 мая.

В ходе осмотра особое внимание уделили состоянию стен в подземных переходах. Как сообщили специалисты районного управления коммунального хозяйства, в прошлом году по поручению главы города в двух переходах на площади Лядова установили 75 камер видеонаблюдения. По их словам, это позволило сократить число случаев вандализма, однако стены по-прежнему портят надписями и тегами, которые сложно удалить. Сейчас для их ликвидации применяются более сильные чистящие средства.

Александр Иванов поручил подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам порчи стен и усилить работу по удалению рисунков.

Также глава района проверил качество уборки пешеходных зон и проезжей части. Он поручил в кратчайшие сроки очистить тротуары и прибордюрные полосы от песка и грязи, скопившихся за зиму, а также восстановить сетки на опорах освещения, чтобы предотвратить размещение объявлений.

Отдельно рассмотрели обращение жителей по поводу территории у остановки "Площадь Лядова" в сторону Окского съезда. На подходе к павильону находится незаасфальтированный участок, который во время осадков превращается в грязь.

"Мы приняли решение положить здесь асфальт для удобства нижегородцев. Выполнить работы планируем уже во втором квартале текущего года", — сообщил Александр Иванов.

По итогам инспекции он отметил, что коммунальные и дорожные службы активно готовятся к месячнику благоустройства. По его словам, сейчас проводится оценка состояния территорий, определяются необходимые ремонтные работы. Также подрядчику поручено усилить уборку снега и мусора, промыть навесы и подземные переходы, при этом организовать работы так, чтобы не создавать неудобств для пешеходов.

Ранее сообщалось, что весной устранят дефекты в старом подземном переходе на площади Лядова. Как он выглядит сейчас - смотрите в нашем видео

