Участок у остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде заасфальтируют

В Нижнем Новгороде проинспектировали состояние площади Лядова и подземных переходов после зимы. Проверку провел глава администрации Советского района Александр Иванов в рамках подготовки к месячнику по благоустройству, который пройдет с 5 апреля по 15 мая.
В ходе осмотра особое внимание уделили состоянию стен в подземных переходах. Как сообщили специалисты районного управления коммунального хозяйства, в прошлом году по поручению главы города в двух переходах на площади Лядова установили 75 камер видеонаблюдения. По их словам, это позволило сократить число случаев вандализма, однако стены по-прежнему портят надписями и тегами, которые сложно удалить. Сейчас для их ликвидации применяются более сильные чистящие средства.
Александр Иванов поручил подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам порчи стен и усилить работу по удалению рисунков.
Также глава района проверил качество уборки пешеходных зон и проезжей части. Он поручил в кратчайшие сроки очистить тротуары и прибордюрные полосы от песка и грязи, скопившихся за зиму, а также восстановить сетки на опорах освещения, чтобы предотвратить размещение объявлений.
Отдельно рассмотрели обращение жителей по поводу территории у остановки "Площадь Лядова" в сторону Окского съезда. На подходе к павильону находится незаасфальтированный участок, который во время осадков превращается в грязь.
"Мы приняли решение положить здесь асфальт для удобства нижегородцев. Выполнить работы планируем уже во втором квартале текущего года", — сообщил Александр Иванов.
По итогам инспекции он отметил, что коммунальные и дорожные службы активно готовятся к месячнику благоустройства. По его словам, сейчас проводится оценка состояния территорий, определяются необходимые ремонтные работы. Также подрядчику поручено усилить уборку снега и мусора, промыть навесы и подземные переходы, при этом организовать работы так, чтобы не создавать неудобств для пешеходов.
Ранее сообщалось, что весной устранят дефекты в старом подземном переходе на площади Лядова. Как он выглядит сейчас - смотрите в нашем видео.
